Le réalisateur de Cruella 2 taquine un virage vers le côté obscur pour Mme De Vil ⋆ .

celui de Craig Gillespie Cruelle était bien mieux qu’il n’avait le droit de l’être, avec une histoire d’origine complètement inutile pour le méchant emblématique des 101 Dalmatiens qui est élevé au rang d’un crime divertissant punk rock entraîné par deux performances de barnstorming d’Emmas Stone et Thompson, lauréats d’un Oscar, pour ne pas mentionner l’incroyable costume et la conception de la production.

Un box-office de 231 millions de dollars était un solide retour pour une sortie hybride, et Cruella a clairement tiré suffisamment d’argent des ventes de Disney Plus Premier Access pour faire d’une suite un investissement rentable. La star et producteur exécutif Stone a réussi à tirer parti d’un salaire encore meilleur à la suite de la débâcle de Scarlett Johansson, avec le retour de Gillespie et de l’écrivain Tony McNamara.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook, Gillespie a taquiné que nous verrons l’antihéroïne titulaire commencer sa transformation en tyran à peau de chiot maintenant qu’elle a laissé Estella pour de bon, bien qu’il ne puisse pas confirmer si Thompson serait également de la partie. Pour le trajet.

«Il y a une sorte de conversations sur ce que ce sera. Où ce monde nous mène maintenant, et alors je pense qu’ils y plongeront. Nous sommes actuellement dans cette phase exploratoire, mais ils ont beaucoup d’idées passionnantes. Peut-être un tout autre film. Ce que j’ai aimé à la fin de Cruella, c’est que je n’arrêtais pas de l’appeler le moment des diplômés. Ce qui, Dustin Hoffman est assis à l’arrière du bus, et ensuite il n’est pas sûr si c’est vraiment ce qu’il voulait. Il y a ce genre d’hésitation maladroite. C’est la même chose quand elle entre dans Hellman’s Hall. Elle s’est efforcée et s’est battue pour cela tout au long du film, puis elle réalise soudain le sacrifice. C’est comme si elle avait perdu Estella. Elle est moins cette partie d’elle-même. Tu sais? Maintenant, elle a cette personnalité publique qu’elle doit en quelque sorte être à la hauteur. Ce conflit que j’ai ressenti était vraiment intéressant, et je pense qu’au moment où elle arrive à… Dans mon esprit, au moment où elle a 101 Dalmatiens, elle est à peu près passée du côté obscur. En ce moment, il y a une zone grise. Comment elle arrivera à ce côté obscur sera intéressante.





Les scènes de génériques directement liées Cruelle dans l’ouverture de 101 Dalmatiens, ce qui a peut-être un peu enfermé le récit. Bien que le deuxième volet ne soit en aucun cas obligé de livrer un autre remake du classique animé, quelque chose que nous avons déjà vu deux fois avec Glenn Close, éviter délibérément un rechapage d’un terrain aussi trop familier serait sûrement l’option la plus intelligente à prendre.

