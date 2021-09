Le réalisateur de Cruella sur les espoirs de la suite et le retour possible d’Emma Thompson

SPOILERS sont en avance pour Cruella, qui est en streaming sur Disney +.

Plus tôt cette année, les fans de Disney ont été réintroduits dans Cruella de Vil, et c’était absolument fabuleux. Emma Stone a joué le rôle du méchant avant les événements des 101 Dalmatiens, à une époque où elle était le héros de sa propre histoire. Et il s’est avéré que le propre méchant de Cruella était la baronne, qui était sèchement et délicieusement jouée par Emma Thompson. Avec une suite en cours, nous nous demandons si la baronne reviendra ou non.