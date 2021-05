Le réalisateur de Deadpool pense que le héros travaillerait toujours dans un film PG-13 MCU ⋆ .

Après l’acquisition de 21st Century Fox par Disney en 2019, de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel ont été extrêmement enthousiasmés par les perspectives de certains personnages classiques de se frayer un chemin dans le plus grand MCU. L’un de ces personnages est Deadpool, qui a toujours été un favori des fans mais qui a explosé après les deux premiers Dead Pool films sortis acclamés par la critique.

S’adressant à Inverse une nouvelle interview, Tim Miller, qui a réalisé le premier Dead Pool film, a été interrogé sur l’inclusion potentielle de Deadpool dans le MCU, et si le personnage pouvait fonctionner sans les singeries notées R pour lesquelles il est devenu connu. Selon Miller, ces choses n’auraient pas beaucoup d’importance si Ryan Reynolds jouait toujours le personnage.

“Je pense que le point de vue de Ryan Reynolds sur le personnage et la façon dont il embrasse le type particulier de folie – même si vous avez dit qu’il n’utilisera pas de mots de quatre lettres – serait toujours là”, a déclaré Miller. «Il est toujours ce personnage. Vous pouvez en retirer les parties notées R si vous le souhaitez et ce serait toujours Deadpool si Ryan le faisait.

Alors que les fans craignent toujours que Deadpool soit modifié pour s’adapter aux aspects plus familiaux du MCU, Kevin Feige semblait avoir calmé tout le monde en janvier lorsqu’il a confirmé que Deadpool 3 se produisait, et serait non seulement inclus dans le MCU, mais serait également noté-R.