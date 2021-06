Le réalisateur de Disney + Launchpad sur l’adoption de l’identité

C’est un combat très commun pour beaucoup d’entre nous qui sont nés ou ont grandi dans un autre pays, dans une autre culture, puis ont déménagé aux États-Unis. Au début, vous vouliez vous intégrer, vous vouliez vous assimiler. Et tout au long de ce processus, vous vouliez en quelque sorte, vous savez, vous avez commencé à voir les différences et ensuite vous avez voulu effacer les différences, et ensuite, vous ne voulez pas que les gens sentent que vous êtes différent, mais alors il y a toujours un moment où vous réaliserez ceci, cela, cela fait simplement partie de vous et cela fait partie de votre identité et qu’allez-vous faire ensuite ? Droite? Allez-vous prétendre que cela n’existe pas ou allez-vous enfin l’embrasser ? Donc, dans mon film, évidemment, le gars choisit, vous savez, ce dernier, qui embrasse le vrai soi, mais je pense que cela demande vraiment beaucoup de courage. Droite? Et ça, vraiment, ça a besoin d’une action très forte, qui dans ce cas, il utilise cette chanson presque comme un rebelle, pour posséder sa propre voix.