Le réalisateur de Don’t Look Up explique les trois derniers ? du film Netflix | Divertissement

Le succès de Don’t Look Up est indiscutable et les réseaux se sont remplis d’opinions pour et contre le travail d’Adam McKay. Son propre réalisateur nous raconte l’existence de trois fins ou de trois versions de la fin de son film qui ne laisseront personne indifférent.

Bien que cela puisse sembler être un film Marvel, Don’t Look Above n’a pas une seule scène post-crédit mais deux, ce qui s’ajoute à la scène finale du film, nous obtenons trois points de vue différents sur la façon dont cela se termine, ne laissant rien à l’imaginaire.

Un complot aussi juteux, accompagné de l’incroyable casting de stars subventionnées par Netflix, promettait de devenir l’un des succès de la plateforme, et il l’a été.

La fin du monde et le dernier souper

La fin que tous ceux d’entre nous qui ont apprécié le film ont vue se termine en un mot avec la dévastation complète de la Terre.

Après qu’Isherwell et Orlean aient quitté la salle de contrôle de mission pour s’échapper de la planète une fois qu’ils voient leur dernière chance de la sauver échouer, et Orlean oublie que son fils et chef d’état-major, Jason, existe, le laissant mourant, il offre à Randall un poste sur le vaisseau, qui est composé de chambres cryogéniques, et qui cherchera une planète habitable.

Randall rejette l’offre et retourne dans sa famille., avec Kate et le Dr Teddy, pour savourer un dernier souper pendant que le compte à rebours de l’arrivée de la météorite est effectué.

Lorsque le monde commence vraiment à se terminer, le plan s’éloigne de la maison et nous voyons certains des personnages que nous avons connus à travers l’histoire, tels que des présentateurs de nouvelles ou des gens ordinaires, alors que la comète se précipite vers la Terre puis fait son impact.

De retour au dîner, les Mindy parlent de tarte aux pommes achetée et de mouture de grains de café alors que la table commence à trembler et que le choc finit par voir au ralenti comment tout explose autour d’eux.

La mort d’Orléans et la nouvelle découverte : le Brontéroc

Ce serait la première scène post-crédit. Et c’est qu’à un moment transcendant du développement de l’histoire, le Dr Mindy, interprété par Di Caprio, se range du côté du président Orléans et du génie technologique Peter Isherwell, bien que plus tard il commence à montrer des doutes qui finissent par irriter les deux dirigeants. .

C’est ainsi qu’Isherwell lui révèle que, grâce à sa technologie, il sait tout de lui, même comment il va mourir.

Cette possibilité reste dans la tête du président Orléans, qui demande alors à Peter de lui dire ce qu’il sait de son avenir. L’homme d’affaires répond qu’il mourra de nourriture pour un brontéroc. La scène laisse les personnages dans le même doute que les spectateurs : qu’est-ce qu’un brontéroc au juste ?

Eh bien, dans cette deuxième version de la fin du film, nous l’avons enfin découvert. Cela se produit 22 740 ans plus tard, lorsque le navire atteint une nouvelle planète et que ses occupants quittent leurs chambres cryogéniques.

On retrouve une planète plus Jurassic Park dans laquelle le président décide de se rapprocher de l’un des êtres qui l’habitent. Enfin et comme prévu, l’animal finit par dévorer complètement Orléans, découvrant ainsi ce qu’est un brontéroc.

Selon McKay lui-même, nous sommes libres d’interpréter ce qui arrivera au reste de l’équipage et s’ils seront de la nourriture pour ces animaux qui apparaissent dans la zone avant que l’image ne soit coupée, bien que cela soit assez clair.

Jason Orlean, dernier survivant de la Terre

Finissant presque le générique, le film nous surprend à nouveau avec une autre scène finale. Il s’agit en l’occurrence de Jason Orlean, le fils du président, qui est abandonné par elle avant de repartir sur le navire.

Nous remontons 22 740 ans plus tôt, peu de temps après la chute de la comète. Jason sort de l’épave du bunker et commence un post dans les réseaux sur les aventures du dernier homme sur Terre.

Selon son propre réalisateur, la décision de ne pas se contenter d’une, voire de deux scènes post-génériques n’a pas seulement à voir avec la valorisation de toutes les personnes qui font partie du film, mais aussi à cause du besoin de McKay de donner au spectateur un changement d’avis après la fin dévastatrice de la planète Terre avec laquelle il se ferme, et bien sûr, il a réussi.