Alors qu’Hollywood a travaillé dur pour devenir plus inclusif au cours des dernières années devant et derrière la caméra avec diverses histoires augmentant la représentation, le cinéma et la télévision ont longtemps célébré nos héros américains à travers le prisme de l’hétéronormativité masculine blanche – ou « sauveurs blancs » qui entrer dans le milieu en définissant des sacrifices et des voyages. Respectueusement leur propre histoire et leurs expériences jouant sur des récits séculaires, le réalisateur Michael Pearce amplifie un autre aspect de ce à quoi cela ressemble et signifie être un héros américain avec son dernier long métrage Encounter avec Riz Ahmed qui sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 10 décembre. .

Encounter suit Malik Khan (Ahmed), un vétéran décoré des Marines en mission pour sauver ses deux jeunes fils d’une mystérieuse menace de parasites extraterrestres. Le voyage du trio de la maison de leur mère en Californie à une base militaire prétendument sécurisée dans le Nevada les emmène dans des directions de plus en plus dangereuses où les garçons laisseront leur enfance derrière eux. Dans une exclusivité avec PopCulture.com sur le film, qui a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto en septembre dernier, Pearce révèle comment le casting d’Ahmed – un acteur musulman anglo-pakistanais – a ajouté une profondeur bienvenue à l’histoire d’un marin américain essayant pour équilibrer la paternité et le SSPT grâce à son choix de casting diversifié.

« C’est quelque chose qui s’est produit lors du casting de Riz. Je pense que le personnage a été en quelque sorte écrit pour un homme blanc par défaut, puis quand j’ai rencontré Riz à propos du projet, nous avons lu le script, et j’ai juste posé la question, ‘Pourquoi peut-on ‘pas nous diversifions les choix des personnes que nous recherchons pour ce rôle.’ Et je pense que le casting de Riz vient d’apporter tellement de nouvelles couches de complexité », a déclaré Pearce à PopCulture à propos du film, qui passe de la science-fiction au drame psychologique. « Cela a augmenté le niveau d’aliénation de son personnage par rapport au monde qui l’entoure. Cela amplifie le niveau de tension vis-à-vis des personnes qu’il rencontre au cours de son voyage et, à certains égards, alors que le film essayait en quelque sorte de défier les attentes du genre, nous J’avais l’impression qu’il y avait une excellente occasion de défier les attentes de ceux que vous voyez jouer ce type de rôle. »

Pearce poursuit en expliquant comment cela l’a « toujours » frappé que lorsque nous nous tournons vers les « meilleurs anti-héros du cinéma, ils sont généralement joués par des acteurs blancs ». Bien qu’il pense que ce sont « les meilleurs rôles, les plus charnus », c’est un récit répété encore et encore. « Cela semblait tellement plus fascinant, complexe et nouveau de voir un acteur sud-asiatique jouer ce rôle », a-t-il déclaré. « De même, Riz et moi, nous ne voulions pas – juste parce que c’est un acteur sud-asiatique – nous pensions qu’il n’y avait aucune raison que cela ne puisse pas être une histoire universelle. Et même si nous voulions que son origine ethnique soit abordée dans le film , nous ne pensions pas que cela devait être la caractéristique déterminante. »

Le réalisateur lauréat du BAFTA, mieux connu pour la Bête de 2017, ajoute que beaucoup de ses propres amis sud-asiatiques se sont « également » liés au film en raison des thèmes primordiaux de la paternité qui sont universels dans leurs éléments d’humanité. « Ce n’est pas que ce personnage soit défini par son origine ethnique – c’est un homme qui essaie de sauver ses enfants et, tout comme le portrait des enfants, ce n’est pas un film sur le choc des cultures », a-t-il déclaré. « Et non pas qu’il n’y ait pas de grands films à ce sujet, mais à certains égards, ce ne sont que des enfants, et ils sont dans cette aventure et ils sont dans une situation périlleuse, et ils essaient de comprendre qui est leur père l’est vraiment. Nous avons donc essayé de parler honnêtement de l’origine ethnique du personnage, mais ne la laissons pas éclipser l’histoire universelle d’un père et de ses fils. «

Espérant que le public aura une « connexion » avec les personnages, Pearce admet qu’il a trouvé le script original de Joe Barton (The Ritual) pour être un vrai tourneur de page dès sa première réception. « De même, je veux que le public trouve le film vraiment captivant et qu’il ne sache pas où il va ensuite, mais finalement, à la fin, je veux qu’il soit vraiment à l’écoute des personnages et qu’il soit affecté par ce moment de maturité qui les trois personnages ont dû passer par là. »

Ajoutant comment le personnage d’Ahmed a dû « apprendre à exposer » ses propres insécurités et vulnérabilités à ses enfants, ce qui s’avère vraiment difficile pour lui, Pearce dit qu’il s’agit de se réconcilier avec nous-mêmes, même dans les moments les plus difficiles. « Pour le jeune personnage [Jay played by Lucian-River Chauhan], c’est vraiment un moment où il apprend que son père n’est qu’un être humain et cela signifie qu’il a des défauts, et parfois cela signifie qu’il a besoin d’aide. Et il y a quelque chose là-dedans auquel je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier. »

Encounter est maintenant diffusé dans certains cinémas aux États-Unis et est disponible à partir du 10 décembre sur Amazon Prime Video.