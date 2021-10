Le réalisateur de ‘Endgame’ répond enfin aux rumeurs d’un nouvel accord avec Marvel

Avengers : Infinity War et Endgame se sont combinés pour rapporter à Disney près de 4,8 milliards de dollars au box-office en moins de deux ans. Ajoutez à cela les 1,15 milliard de dollars de Captain America: Civil War, et vous réalisez à quel point les frères Anthony et Joe Russo ont été importants pour les succès monstrueux de Marvel ces dernières années. On pourrait soutenir que n’importe qui aurait pu réaliser ces films. Ils auraient toujours été des hits de plusieurs milliards de dollars, compte tenu de la taille du MCU. Mais, mis à part les scénarios de simulation, les Russo ont joué un rôle important dans la conclusion épique de la saga Infinity. C’est pourquoi les Russo pourraient être les premiers réalisateurs que certains mentionneraient pour une suite d’Avengers 5.

Il se trouve que de récentes rumeurs prétendaient que les Russo négocient un nouvel accord avec Marvel. Le drame de Scarlett Johansson a eu un impact sur les pourparlers, selon ces rapports. Quelques semaines plus tard, Disney a réglé le procès. De plus, Joe Russo a abordé tous les changements dans l’industrie dans une interview. Mais ne confirmera toujours pas si un nouvel accord Marvel est effectivement dans les cartes.

C’est le Wall Street Journal qui a rapporté les négociations Russo-Marvel en septembre :

Depuis le [Scarlett Johansson] procès, les frères Joe Russo et Anthony Russo, réalisateurs de Marvel’s Avengers: Endgame, le film le plus rentable de tous les temps, se sont retrouvés dans une impasse dans les négociations pour réaliser un autre film Marvel. Le différend Johansson les a laissés incertains de la distribution de leur prochain film et de la façon dont ils seraient payés, selon des personnes proches du dossier. Les Russo ont refusé de commenter.

Il est trop tôt pour parler des réalisateurs d’Avengers 5

Joe Russo ne veut toujours pas dire si les frères reviendront pour diriger de nouvelles aventures MCU, sans parler de Avengers 5. Il est bien trop tôt pour parler des réalisateurs d’Avengers 5. Que les Russo s’impliquent ou non dans des projets MCU à venir, Marvel n’a pas encore annoncé de détails sur Avengers 5.

Nous savons qu’un autre film de la franchise est en préparation. Marvel l’a fait allusion récemment dans les commentaires. Mais le studio a souligné qu’il avait besoin de plus de temps pour construire le prochain scénario global. De plus, Avengers 5 ne doit pas nécessairement être l’histoire de type Endgame que les fans recherchent.

Joe Russo a parlé à Variety des récents développements dans l’industrie plus tôt cette semaine, y compris Disney.

« Il y a beaucoup de tension, tout comme il y en a dans beaucoup d’industries, car il y a beaucoup de perturbations », a-t-il déclaré. « Les nerfs des gens s’effilochent, et il est difficile de prédire ce qui va se passer ou où quelque chose va se passer. » Russo a déclaré qu’il était « malheureux » que la bataille juridique de Black Widow se répande dans le domaine public.

Mais Russo ne dirait pas si l’histoire du Journal était exacte au sujet des négociations avec Marvel. « Il serait inapproprié pour nous de commenter un accord si nous étions au milieu de celui-ci », a déclaré le réalisateur.

Plus de changement est à venir

Russo a dit que la pandémie de coronavirus a eu un impact significatif sur l’industrie cinématographique, et nous assisterons à d’autres changements sur la route. « Je suis content que le procès soit résolu », a-t-il déclaré à propos du procès. « Je pense que c’était révélateur d’un changement important qui se produisait. La résolution en dit long sur le respect des artistes qui avancent dans ce paysage en mutation.

Il a poursuivi: « Les entreprises paniquent en ce moment parce que je pense que la moitié des studios vont disparaître dans les 5 à 10 prochaines années, et le jeu a radicalement changé. Il y a des producteurs de contenu qui peuvent dépenser plus que n’importe quel studio, et c’est juste une erreur d’arrondi pour eux, car ce sont des entreprises de 1 000 milliards de dollars. Nous n’avons jamais vu cela auparavant dans l’entreprise.

Avengers et Marvel mis à part, le réalisateur a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à une « résurgence » de films indépendants dans les salles à l’avenir. Le modèle théâtral n’est pas mort, mais les services de streaming ont changé le business.

« Vous obtenez plus d’argent pour les fabriquer numériquement. Moins de maux de tête. La chose la plus simple à faire pour Netflix est de donner le feu vert à un film plus petit. Ce que j’ai découvert, et ce que beaucoup d’autres cinéastes ont découvert, c’est que personne ne vous dérange vraiment. C’est une expérience incroyable à vivre.

Les Russo n’ont pas non plus besoin de diriger le prochain grand Avengers 5. Les frères ont eu beaucoup de succès tout seuls. Extraction est le film Netflix original le plus populaire de tous les temps. Une suite avec Chris Hemsworth est en préparation.

Séparément, les Russo ont terminé le tournage d’un autre projet Netflix. The Grey Man est un thriller d’espionnage avec Ryan Gosling et Chris Evans. Le film aurait un budget de plus de 200 millions de dollars.