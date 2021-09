Le réalisateur de F9, Justin Lin, explique comment la justice pour Han s’est réunie grâce au tollé des fans

Ayant maintenant dirigé cinq des neuf entrées de la franchise principale, Justin Lin est la royauté Fast & Furious. Après avoir quitté la série après le sixième film, Lin a été ramené à diriger F9, la dernière entrée de la série. Et bien que le film ait connu de nombreuses difficultés grâce à la pandémie mondiale, un domaine où le film a été un succès majeur auprès des fans était qu’il a finalement produit “Justice for Han”, ou à tout le moins, a commencé à être un début sur cette route. De nombreux fans pensent que les films les plus récents ont sali la mémoire de Han et ont appelé à la justice, et Lin dit que ces appels au changement sont exactement la raison pour laquelle Han et Lin sont revenus en F9.