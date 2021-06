Le réalisateur de ‘F9’ Justin Lin plonge profondément dans son histoire ‘Fast and Furious’

Le réalisateur Justin Lin rejoint l’émission pour discuter de F9: The Fast Saga, le dernier né de la franchise Fast and Furious, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et le reste de la famille. Il discute de l’ouverture du film avec un logo Universal Pictures vintage, du tournage sur pellicule, de la pondération des effets pratiques avec des effets visuels et plus encore.

Cette semaine, nous passons également en revue Luca de Disney Pixar, la paternité de Netflix (avec Kevin Hart) et le garde du corps de The Hitman’s Wife (avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek). In the Heights de John M. Chu n’a pas répondu aux attentes au box-office de son week-end d’ouverture. Nous discutons pourquoi cela pourrait être le cas et de l’avenir de la stratégie de sortie de HBO Max.