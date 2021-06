Le réalisateur de Fast And Furious explique comment Vin Diesel l’a convaincu de revenir pour F9

C’est intéressant. Quand je suis parti, j’ai pensé que c’était ça. J’ai fait tout ce que je voulais faire. Je donne tout le mérite au studio et à Vin, tu sais ? Pendant mon absence, je me souviens que j’étais dans la salle de montage de Star Trek et que j’ai reçu un appel de Vin. Il voulait parler de l’état de Dom. J’étais comme ‘Ok… cool’ mais j’ai tiré ma révérence. Il suivait en quelque sorte et parlait de l’évolution de Dom. C’est devenu très organique et le studio était toujours comme ‘Hé mec, tu sais si jamais tu as envie de revenir –‘ et un jour, j’étais sur le chemin du retour et j’ai été arrêté par ces fans de Fast. Ils me parlaient de ce qu’ils aimaient et de ce qu’ils n’aimaient pas dans le récent film Fast. Et je me dis ‘super, super, merci.’ Cela fait un moment que je n’ai pas participé au jeûne. À chaque arrêt sur le chemin du retour, quelqu’un m’arrêtait. Maintenant, avec le recul, je pense que quelque chose s’est passé parce que quelques mois plus tard, je me suis réveillé et j’ai eu cette idée de « wow », il y a toujours quelque chose à propos de la famille que nous n’avons pas exploré. C’est devenu l’inspiration pour ce dernier chapitre. J’ai appelé Vin et le studio et j’ai dit ‘Allons-y !’ C’était très organique.