Le réalisateur de Fast & Furious ne veut pas que la franchise se termine .

Il ne reste peut-être que deux versements dans The Fast Saga, mais le Rapide furieux la franchise est loin d’être terminée. Bien que le désir effréné d’Hollywood de transformer chaque marque avec un potentiel de séquelle en un univers partagé entier soit devenu de plus en plus nauséabond et jonché d’échecs, 6,4 milliards de dollars au box-office montrent clairement que le public veut seulement continuer à devenir plus rapide et encore plus furieux.

Le dixième volet de la série principale arrive en avril 2023, avec la sortie finale de Dominic Toretto et de sa famille élargie tirant une ligne sous un récit qui a commencé il y a 20 ans, un récit qui a depuis longtemps évolué d’une chaîne de thrillers de course à budget moyen à 200 $ millions de superproductions de globe-trotter qui prospèrent en offrant les séquences d’action les plus absurdes que vous puissiez voir.

Le réalisateur Justin Lin a admis dans une nouvelle interview avec . qu’il ne voulait pas que The Fast Saga se termine une fois qu’il aurait mis la touche finale au numéro onze, et a même laissé entendre que le streaming pourrait être un moyen pour la mythologie de continuer.

« Eh bien, évidemment, les choses ont changé et elles changent. Et évidemment, vous pensez à la télé, c’est le streaming. Le streaming, il y a tous ces différents médiums. L’une des choses que j’aime le plus dans la réalisation de ces films est l’élément de parler aux acteurs de leurs personnages et de leur parcours, car notre distribution et notre monde sont devenus si grands. Et je peux vous dire que 80% de notre conversation, vous ne voyez pas à l’écran.

Dwayne Johnson a confirmé qu’il espérait toujours faire une suite Hobbs & Shaw, tandis que Cipher de Charlize Theron reçoit également le traitement dérivé, et Letty de Michelle Rodriguez a été largement répandu pour diriger la sortie dirigée par les femmes dont nous entendons parler depuis des années. Une série en streaming se déroulant dans le Rapide furieux l’univers a une tonne de potentiel, et cela serait également d’un énorme avantage pour le service de streaming d’Universal Peacock, qui ne possède pas beaucoup d’exclusivités internes qui génèrent beaucoup de buzz.