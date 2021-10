Le réalisateur de Five Nights At Freddy’s Movie dépose le projet

Je ne voudrais pas non plus contrarier Freddy si c’est ce à quoi je devais m’attendre.Image: Steel Wool Studios

Il s’avère que non seulement la politique du créateur de Five Nights at Freddy est problématique, mais il semble qu’il pourrait également être un peu difficile à travailler. Le film basé sur la série a perdu son réalisateur, peut-être parce que Scott Cawthon a une mentalité de «coupe finale» dans le processus de réalisation du film, quoi que cela signifie.

Dans une petite interview avec Collider, le PDG de Blumhouse, Jason Blum, a déclaré que non seulement le réalisateur Chris Columbus n’était plus à bord, mais que l’équipe avait également écrit le script plusieurs fois pour tenter de plaire à Cawthon, qui s’est depuis retiré du développement de jeux suite à son controverse récente.

“C’est vraiment difficile à craquer”, a déclaré Blum. “Nous avons écrit plusieurs scripts, et nous avons où nous enfilons une aiguille, ce qui rend justice à Five Nights at Freddy’s et fait de Scott [Cawthon] heureux. La seule façon de procéder serait de donner à Scott… Je ne veux pas faire quelque chose que Scott n’aime pas. Permettez-moi de dire cela d’une manière différente. Je n’ai pas le droit de faire quoi que ce soit que Scott n’aime pas. Fondamentalement, Scott a un peu comme l’équivalent du « montage final » et il a fallu plus de temps que je ne l’espérais pour obtenir la bonne histoire.

Il s’agit de la première mise à jour substantielle du projet de film de la FNAF depuis novembre 2020, lorsque Cawthon a publié dans le subreddit du jeu les scénarios qu’il a rejetés depuis son annonce en 2015. Dans le post Reddit, Cawthon a déclaré que l’équipe avait décidé d’un projet surnommé “Mike ”, et que le tournage commencerait au printemps 2021. Mais il semble que le projet ait subi un nouveau revers en perdant son réalisateur.

Pourtant, Blum a assuré aux fans que le film Five Nights at Freddy était toujours à venir, affirmant que l’équipe était “loin d’abandonner” et qu’il était convaincu que Blumhouse Productions finirait par “le comprendre”.

Cawthon a attiré la colère d’Internet plus tôt cet été lorsque ses dons politiques ont été découverts et partagés sur Twitter. Le créateur de la FNAF a donné de l’argent à un certain nombre de politiciens qui s’engagent activement dans la marginalisation et l’oppression de la communauté LGBTQIA+. Et malgré ses excuses dans un long article sur Reddit – mourant sur la colline que s’il est annulé, il sera annulé – les fans ont été furieux d’apprendre qu’il avait remis des dollars à des gens comme Ben Carson, Donald Trump et Mitch McConnell. Beaucoup ont soutenu qu’il n’y avait aucune excuse pour soutenir les fanatiques, que vous ayez ou non des « amis dans la communauté ».

Blum n’a pas encore associé un autre réalisateur au film Five Nights at Freddy. Pendant ce temps, la prochaine entrée de la série de jeux, Security Breach, est censée être lancée cette année sur les consoles PC et PlayStation.