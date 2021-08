Le réalisateur de “Free Guy” révèle à quel point un camée très spécial a été réalisé

Cet article contient des spoilers sur le film Free Guy.

La dernière comédie d’action de Ryan Reynolds, Free Guy, est sortie en salles ce week-end et malgré le retard au box-office en raison de la forte augmentation des cas de COVID en raison de la variante delta, l’aimable film a réussi à rapporter 28 millions de dollars au box-office et Disney envisage un suite. La combinaison de l’attrait massif des jeux vidéo et du cœur authentique s’est avérée être une combinaison gagnante, et Reynolds a été ouvert sur la façon dont il pense que c’est le meilleur film qu’il ait jamais fait.

“Je pense que c’est la meilleure expérience de tournage que j’ai jamais eue, facilement, mais aussi le meilleur film que j’ai jamais fait”, a déclaré Reynolds dans une interview avec le réalisateur Shawn Levy. “C’est le plus pertinent pour notre époque, en ce sens. Là où je pense que Deadpool était un film qui était pertinent pour la culture de la bande dessinée à sa sortie, cela me parle vraiment dans un spectre plus large d’où nous sommes dans le monde et comment nous sommes dans le monde.”

Une chose inattendue qui a rendu le film si délicieux ? Un camée de feu Jeopardy ! hôte Alex Trebek. Levy a expliqué à Entertainment Weekly comment ils avaient réussi à filmer le caméo avant le décès de Trebek. “Avec le recul, que ce messieurs légendaire fasse partie de notre film pour toujours et que notre film soit, de quelque manière que ce soit, connecté à cette icône et à l’héritage qu’il laisse derrière lui, c’est un privilège”, a déclaré Levy. “C’est vraiment un honneur, et nous sommes reconnaissants que les circonstances aient rendu cela possible.”

Dans le film, Reynolds incarne un personnage de jeu vidéo nommé Guy qui devient sensible et se libère de sa programmation, faisant de bonnes actions dans le jeu de son plein gré. Ses bouffonneries deviennent si populaires qu’il devient une figure au-delà du monde du jeu vidéo et fait l’objet d’un Jeopardy ! question : « Qui est le gars à la chemise bleue ?

“Nous étions littéralement assis dans la salle de montage et nous parlions de ‘Nous devons faire comprendre au public que le gars à la chemise bleue est devenu un phénomène culturel. Comment pouvons-nous faire cela de manière concise ?'”, a expliqué Levy. “Une réponse qui nous est venue est, si vous devenez une réponse sur Jeopardy !, vous êtes une réalité culturelle. Vous avez atteint un certain niveau d’intégration culturelle.”

Levy a admis qu’il était “déçu” de ne pas avoir pu diriger lui-même la légende du jeu télévisé car ils ont envoyé une petite équipe pour filmer le Jeopardy! scène, mais il a dit qu’il avait l’impression que la décence caractéristique de Trebek était la solution parfaite pour Free Guy. “Il y a une positivité et un rejet assez profond du cynisme qui informe le personnage de Guy et tout le film que nous avons fait”, a déclaré Levy.