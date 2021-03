Le réalisateur de Godzilla contre Kong, Adam Wingard, présentera ThunderCats sur grand écran z .

]]>]]>

Sortir d’un monstrueux week-end d’ouverture à l’étranger avec Godzilla contre Kong, le réalisateur Adam Wingard semble avoir une pile de projets à aborder ensuite. Non seulement le cinéaste prolifique travaille sur une suite du classique culte des années 90 Face / Off, mais Wingard est également désormais attaché au prochain ThunderCats film d’action en direct.

Deadline rapporte que Wingard cherche à diriger le projet et prévoit d’apporter une «esthétique des années 80» au film, le cinéaste disant au commerce que: «Je ne veux pas réinventer leur apparence; Je veux qu’ils ressemblent à des Thundercats. Je veux faire un film que vous n’avez jamais vu auparavant: un film CGI hybride qui a un look hyper-réel et comble en quelque sorte le fossé entre le dessin animé et le CGI. C’est le point de départ. »

Wingard fera équipe avec son collaborateur fréquent Simon Barrett pour rédiger le scénario. Le couple a travaillé sur des projets comme Vous êtes le prochain et L’invité. Dan Lin de Rideback et Roy Lee de Vertigo devaient produire le film avec un scénario de David Coggeshall, mais Wingard et Barrett repartent à zéro.

L’original ThunderCats série animée diffusée de 1985 à 1989. Le dessin animé a vu une équipe de chats humanoïdes comme Lion-O, Panthro et Cheetara combattre le sorcier maléfique Mumm-Ra sur la planète de la Troisième Terre.

