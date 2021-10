Le réalisateur de Halloween Kills déclare que tirer sur le masque de Michael Myers est un défi 10z viral

in

Nous sommes à moins de trois semaines de la sortie de Halloween tue, qui arrive en salles et en streaming simultanément, un appel quelque peu conflictuel qui a depuis été défendu par le producteur Jason Blum. Les chances de la suite d’égaler les 255 millions de dollars de box-office de son prédécesseur se sont évaporées grâce à la sortie hybride, mais cela devrait au moins entraîner une augmentation des nouvelles inscriptions à Peacock.

Le chapitre du milieu de la trilogie n’a pas été accueilli avec autant d’enthousiasme que l’ouverture de 2018, mais c’est toujours la suite la mieux notée de l’histoire de la franchise sur Rotten Tomatoes. Le consensus général est que Halloween Kills est à la hauteur de son surnom en augmentant considérablement le nombre de morts, mais le réalisateur David Gordon Green a admis que filmer ces morts gratuites est souvent un défi.

Lors d’une séance de questions-réponses à Beyond Fest via ComicBook, le cinéaste a révélé que l’un des plus gros problèmes auxquels il était confronté lors du tournage de Halloween Kills était de s’assurer que la lumière reflétée par le masque de Michael Myers ne ruinait pas ses configurations.

« Le masque Michael Myers, il ne fonctionne que sous certains angles et certains environnements lumineux. Alors parfois, vous serez tellement pris dans le dialogue que vous penserez : « Oh, attendez. Mais le masque ne reçoit pas l’amour dont il a besoin de la part du service d’éclairage ». Je veux dire, il n’y a aucune scène dans ce film où deux personnes parlent dans une pièce. Il devient donc très difficile de déterminer où donner la priorité. Est-ce dans l’atmosphère, est-ce dans la technique, est-ce dans l’émotionnel ?





Avoir un méchant portant un masque semble faciliter les choses pendant le tournage, mais les valeurs de production ont considérablement augmenté depuis que John Carpenter s’est installé sur une réplique à l’envers du visage de William Shatner il y a plus de 40 ans. Là encore, il ne serait pas injuste de suggérer que les techniques d’éclairage ne seront pas considérées comme un élément décisif de Halloween tue; les gens veulent juste voir Michael se poignarder.