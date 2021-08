Le réalisateur de John Wick 4 a préparé un nouveau film, mais les fans de la franchise Keanu Reeves ne devraient pas s’inquiéter

in

Il est donc clair que Chad Stahelski n’a aucun problème à s’occuper, mais dans un avenir proche, il est toujours concentré sur les aventures de John Wick. John Wick: Chapter 4 est actuellement en tournage, et bien qu’il ne soit pas encore officiellement confirmé, il y a de fortes chances que Stahelski reprenne ses fonctions de réalisateur pour John Wick: Chapter 5, qui a reçu le feu vert. Cependant, même au moment où Stahelski quitte la série de films John Wick, soit parce qu’elle se termine, soit parce qu’il décide de passer les rênes de la création à un autre réalisateur, il est difficile de dire où Shibumi se classera dans sa liste de priorités. S’il décide de diriger Shibumi, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant qu’il n’atteigne le grand écran, mais s’il décide de ne produire que et qu’un autre réalisateur monte le projet, cela pourrait lui permettre de sortir beaucoup plus tôt.