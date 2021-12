Le réalisateur de Kick Ass annonce le redémarrage du film pour 2024

Kick Ass : le réalisateur annonce le redémarrage du film pour 2024

Récemment, le réalisateur Kick Ass a annoncé un redémarrer complètement nouveau du film qui serait présenté en 2024, quelque chose que personne ne s’attendait à ce que ce soit vrai mais que maintenant ils aspirent à voir.

Il y a quelques jours, le réalisateur Matthew Vaughn a assuré que dans deux ans il commencera à préparer un reboot de Kick Ass, plus récent, plus riche en émotions extrêmes et plus spectaculaire.

La vérité est que l’un des films de super-héros les plus réussis de la dernière décennie ne vient pas de Marvel ou de DC Comics, puisque le film du réalisateur Maththew Vaughn ‘Kick Ass’ était le favori de millions de personnes lors des premières de ses deux versements. .

Le film avec Aaron Taylor-Johnson et Chloë Grace Moretz, était l’un des plus violents bien qu’étant du genre de super héros, même si cela a également généré beaucoup de controverses et c’est pourquoi il est possible que la troisième partie ne soit jamais arrivée.

Cependant, c’est maintenant le réalisateur du film lui-même qui a confirmé qu’ils préparaient un tout nouveau rebond du film, qui aura de nouveaux acteurs et une nouvelle histoire, donc la seule chose qu’ils attendent est que les droits du personnage retour à Marv Films, pour avoir une totale liberté de créer le film.

C’est ainsi qu’au cours des derniers jours le réalisateur Matthew Vaughn a surpris les fans de Kick Ass en annonçant une nouvelle version de la franchise, qui ne serait pas exactement un troisième volet, mais un reboot total, où nous aurons un nouvel acteur qui lui donnera vie. Dave Lizewski.

Après l’annonce qu’Aaron Taylor-Johnson jouera Kraven the Hunter dans Marvel, le réalisateur aurait déclaré que pour le nouveau coup de pied, il aurait besoin d’un acteur vraiment courageux, car son travail effraiera tout le monde, et compte tenu de la violence du deux derniers films, il a été confirmé que le réalisateur est vraiment sérieux.

C’est tellement fou que je ne peux pas en parler. Mais nous l’avons prêt à partir. Tous les droits reviennent dans deux ans, puis nous redémarrerons et les gens penseront : ‘Il est fou.’ «

Cependant, ce qui est extrêmement intéressant, c’est que le réalisateur semble aborder le reste des personnages, héros et méchants, peut-être sous un autre angle qui ajoute à sa vision.

Nous n’avons donc qu’à attendre de savoir ce qu’il veut dire quand il dit que ce sera fou et provoquera plus de controverse.

Espérons que le projet se réalise comme Vaughn l’a prévu, car il peut sans aucun doute être un succès.

Je dis juste que ce n’est pas ce que tout le monde imagine. Et je vais avoir besoin d’un acteur ou d’une actrice très, très courageux pour jouer le nouveau Kick-Ass parce que ça va leur faire peur. »