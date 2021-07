Le réalisateur de la série ‘Loki’ de Marvel vient d’aborder un mystère déroutant des Avengers

Kate Herron ne reviendra pas pour la deuxième saison de la série Loki de Marvel, mais le réalisateur connaît tous les secrets de la première saison. Après la diffusion de la finale il y a deux semaines, Herron a fourni des réponses à quelques-unes de nos questions les plus brûlantes. Herron a déclaré aux fans que la clé pour comprendre le multivers se cache à la vue de tous. Elle est également allée de l’avant et a expliqué le cliffhanger à la fin de la saison 1. Mais Herron n’a pas toutes les réponses après Loki. Le réalisateur vient de donner aux fans une explication étrange pour la scène la plus déroutante d’Avengers: Endgame – la danse entre Steve et Peggy à la fin de Loki. Remarquez, Les spoilers du multivers de Loki suivent au dessous de.

Meilleure offre du jour Le Fire TV Stick 4K d’Amazon vient de bénéficier d’une remise surprise de 20 % ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comprendre la chronologie de Steve-Peggy après la série Loki de Marvel

Après les premiers épisodes de Loki, je me suis demandé si Steve Rogers (Chris Evans) et Peggy Carter (Hayley Atwell) étaient réunis précisément grâce aux actions de TVA. Au départ, je pensais que Sylvie (Sophia Di Martino) pourrait être responsable de la réalité alternative Steve-Peggy après Endgame.

C’est la chronologie que la TVA a autorisée à exister à la fin de Endgame, ou celle qu’elle n’a pas pu arrêter. Nous savons que Captain America a vieilli et a vécu heureux pour toujours avec Peggy. Eh bien, nous supposons que c’est elle, mais qui sait vraiment après Loki ? Si c’est vrai, alors la branche temporelle que Steve a engendrée a dépassé la ligne rouge, le point de non-retour. Une fois qu’une branche franchit ce seuil, vous ne pouvez pas la réinitialiser ou la tailler.

La finale de Loki a fourni une explication réelle de la danse Steve-Peggy. C’est encore Sylvie qui pourrait en être la principale responsable. Une fois que Kang (Jonathan Majors) a abandonné le contrôle, la chronologie sacrée commence à se ramifier.

Nous, le public, voyons tout cela depuis le château. Nous sommes là avec Loki (Tom Hiddleston), Sylvie et Kang quand cela se produit. Toutes ces branches apparaissent à la fois dans le passé, le présent et le futur. Nous manquons tous de temps dans cette citadelle, donc la chronologie ne fait aucune différence. C’est alors que la réalité de Steve-Peggy aurait pu apparaître. Et la TVA était hors service assez longtemps pour permettre à cette chronologie d’exister.

C’est l’explication qui a le plus de sens jusqu’à présent. Mais c’est aussi de la spéculation. Pas étonnant que Marvel doive avoir toutes ces réunions sur les règles du multivers.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

L’explication de Herron pour l’événement Steve-Peggy Nexus

Le directeur de Loki a deux réponses possibles pour la danse Steve-Peggy, et les deux font défaut. Voici ce qu’elle avait à dire sur la finale de Endgame :

Les gens vont être ennuyés parce que ce n’est pas une réponse définitive, mais aussi je ne peux vraiment répondre qu’en tant que fan, non ? Ma théorie est la suivante : il s’agit de savoir si vous êtes un optimiste ou un pessimiste. Si vous êtes optimiste, peut-être que c’était bien [for] eux vivaient ainsi, et la branche n’était pas si sévère qu’elle n’avait pas besoin d’être taillée, et cela signifiait qu’ils pouvaient rester ensemble. Peut-être que les romantiques peuvent dire d’une manière ou d’une autre que cela a réussi à exister. Et puis les pessimistes [think], ‘Ils ont probablement été taillés. [Laughs.]

L’explication optimiste est plausible

L’explication optimiste est la plus logique. La TVA aurait pu permettre à la branche Steve-Peggy d’exister pour que Rogers puisse fabriquer un nouveau bouclier et le passer au nouveau Captain America. Mais cela va à l’encontre de tout ce que le “Good Kang” représente dans la finale de Loki. Il a été très clair sur les raisons pour lesquelles il ne laisse pas d’autres branches exister. Les événements Nexus ne peuvent pas exister. C’est ainsi que vous minimisez le risque de guerre multiversale.

Autoriser la branche Steve-Peggy signifie devoir contrôler cette réalité et empêcher d’autres événements Nexus en son sein. Là encore, si la ligne de temps sacrée contient plusieurs fils de réalité, alors la TVA a toujours eu tendance à plusieurs lignes de temps.

Herron a spéculé que Steve et Peggy pourraient vivre dans une réalité alternative :

Comme si c’était alternatif, cela impliquerait qu’il se déroule le long de notre chronologie principale, alors oui. Je ne veux pas dire définitivement qu’ils ont été élagués, mais par notre logique à la TVA, probablement. Mais peut-être que là où il y a une volonté, il y a un moyen, et ils n’étaient pas trop perturbateurs et ont réussi à vivre heureux pour toujours.

La chronologie sacrée de Loki se ramifie et rencontre peut-être d’autres chronologies. Source de l’image : Marvel Studios

L’explication pessimiste n’a aucun sens

La TVA intervient dès l’apparition d’un événement Nexus, élaguant et réinitialisant tout. Loki en est un exemple. Nous apprenons plus tard les lignes rouges et le temps limité pour agir.

Steve n’a pas décidé de rester avec Peggy sur un coup de tête dans Endgame. Sa décision était prise avant son départ. Il a emmené “tous les stupides” avec lui dans sa mission de remettre les Infinity Stones et Mjolnir à leur place. Bucky (Sebastian Stan) savait tout cela quand c’est arrivé.

Si la TVA intervenait, elle le ferait avant même que Steve ne quitte l’enceinte dévastée des Avengers. Pas après qu’il soit resté avec Peggy.

Plus important encore, la réponse pessimiste de Herron n’a aucune chance lorsque vous vous rendez compte que Steve a vieilli dans cette réalité où il a pris sa retraite. Il ne nous a peut-être pas dit à la fin de Fin du jeu qu’il avait épousé Peggy. Mais il a été autorisé à vieillir quelque part. Donc Steve et Peggy ne peuvent pas avoir été élagués, comme le dit le directeur de Loki.

À moins que…

Et si le Steve qui donne le bouclier à Sam (Anthony Mackie) n’était pas notre Steve Rogers ? Nous devrons juste attendre et voir. Espérons que Herron ou quelqu’un chez Marvel nous obtiendra bientôt de meilleures réponses.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue :29,98 $ Prix :19,98 $ Vous économisez :10,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission