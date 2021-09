Le réalisateur de Last Of Us Video Game dirigera un épisode de la série HBO ⋆ .

Pour ceux qui n’ont pas joué au changeur de jeu de Naughty Dog d’une série de jeux vidéo, “The Last of Us” raconte l’histoire de Joel, un contrebandier grisonnant qui est chargé d’escorter une jeune fille nommée Ellie à travers un poste infesté de zombies. paysage apocalyptique. Le jeu est un récit avant-gardiste qui concerne bien plus les personnages de ce voyage qu’un marathon de zombies. Joel et Ellie sont tous deux compliqués, brisés par le déclin de la civilisation qui les entoure. Les zones de sécurité sont des cauchemars autoritaires militarisés et la nature est remplie de zombies infectés par des champignons et du pire absolu de l’humanité survivante.

Le jeu aime jouer avec la perspective (vous commencez à jouer au jeu avant l’épidémie en tant que jeune fille de Joel) et les nuances de gris. Dans la suite du jeu, ils poussent encore plus loin, vous mettant à la fois dans la peau du protagoniste que vous avez appris à aimer et de l’antagoniste qui a de très bonnes raisons.

En bref, cela a tout l’étoffe d’une émission de badass, surtout maintenant que nous savons que Druckmann va prendre les devants sur au moins un épisode.

Les autres réalisateurs révélés ou confirmés par le document de la DGC sont l’écrivain Craig Mazin lui-même, Jasmila Žbanić (“Quo Vadis, Aida”), Kantemir Balagov (“Beanpole”) et Peter Hoar (“Daredevil” et “The Umbrella Academy”). IMDb répertorie également Ali Abbasi (« Border ») en tant que directeur.

Lien source