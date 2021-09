Le réalisateur de Let There Be Carnage révèle son prochain projet ⋆ .

in

Andy Serkis n’est guère une recrue derrière la caméra, mais ses efforts de réalisateur avant Venom : qu’il y ait un carnage ont volé en grande partie sous le radar, bien qu’il soit plus demandé que jamais si la suite du super-héros à succès est à la hauteur des attentes élevées du box-office lors de sa sortie en salles vendredi.

Serkis s’est fait les dents en tant que deuxième directeur d’unité de la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson, avant de faire ses débuts dans un long métrage avec le biopic bien reçu Breathe, avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Sa prochaine sortie était Mowgli: Legend of the Jungle, qui a subi une série de retards en raison de sa proximité avec le remake de Disney de Jon Favreau, et il a finalement été vendu à Netflix avant un éventuel déploiement en décembre 2018.

Les premières réactions à Venom: Let There Be Carnage ont été assez enthousiastes, mais Serkis emprunte une voie complètement différente pour son prochain film, après avoir confirmé dans une interview avec Wired que son adaptation de longue durée de la ferme des animaux de George Orwell est la prochaine.

«J’ai tout un tas de films qui sont en quelque sorte en développement, mais ce qui arrivera, probablement, sera Animal Farm, je pense que c’est probablement la prochaine chose que je fais. La ferme des animaux de George Orwell. C’est en fait actuellement dans les premiers travaux de développement dans un film.

Cliquez pour zoomer

Serkis est attaché au projet depuis 2011, et il utilisera les techniques de capture de mouvement qu’il a mises au point avec sa société Imaginarium pour donner vie au monde. Netflix a acquis les droits de distribution à l’été 2018 avec Matt Reeves de The Batman nommé comme l’un des producteurs, et le succès présumé de Venom : qu’il y ait un carnage devrait donner à Animal Farm un sérieux coup de pouce pour enfin entrer en production.