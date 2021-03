Le réalisateur de Line Of Duty laisse entendre qu’il pourrait facilement tuer trois grandes stars

Jed Mercurio a déclaré que tuer les trois stars de Line Of Duty n’était «jamais loin de mes pensées».

Le drame policier reviendra à la télévision dimanche avec les stars Adrian Dunbar, Vicky McClure et Martin Compston reprenant leurs rôles, et Kelly MacDonald rejoignant le casting.

La nouvelle série verra l’unité anti-corruption AC-12 prendre en charge une nouvelle affaire concernant l’enquêteur dans une affaire de meurtre non résolue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà envisagé de tuer le «trio d’or» de DS Steve Arnott, de Kate Fleming et du surintendant Ted Hastings, Mercurio a déclaré:

«Oh, ce n’est jamais loin de mes pensées, honnêtement.

«Nous nous entendons tous brillamment, mais tout le monde sait que nous servons quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui est Line Of Duty, et l’une des choses à propos de la série est que personne n’est en sécurité; c’est ce qui maintient le public sur le bord de son siège.

«Donc, je sais que ce serait un jour triste, mais je pense que tous les acteurs principaux se rendent compte que c’est possible, et nous en parlons, nous en plaisantons, et c’est quelque chose que personne ne savourerait, mais tout le monde comprendrait. «

Tournage

Le tournage de la sixième série de l’émission à succès a commencé l’année dernière, mais a dû être interrompu en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

Mercurio a déclaré qu’il n’y avait «pas de panique» lorsqu’il est devenu clair que la production devait s’arrêter, ajoutant:

«Nous avons pu faire des tests, donc c’était vraiment simple.

«Nous avons testé les personnes qui avaient peut-être été exposées au virus, elles ont été isolées, nous avons juste travaillé dessus et nous avons continué.»

L’émission reviendra avec sept épisodes, plutôt que les six attendus, et Mercurio a déclaré:

«Nous avions initialement conçu un épisode six de 90 minutes, mais avec tous les ajouts, il était assez clair que cela allait prendre deux heures, puis nous avons eu une conversation avec la BBC sur la meilleure façon de gérer cela, et tout le monde a convenu que c’était de diviser le dernier épisode en deux, ce qui a créé l’épisode sept. »

Line Of Duty revient sur BBC One dimanche à 21 heures.