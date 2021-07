Le réalisateur de Live-Action Movies a de mauvaises nouvelles pour les fans qui veulent un troisième film

Un autre film de la famille Addams sortira en salles cet automne, mais ce n’est pas une autre entrée dans l’histoire commencée par les films d’action réelle des années 1990. Le réalisateur Barry Sonnenfeld, qui a dirigé à la fois The Addams Family (1991) et Addams Family Values ​​(1993), a récemment déclaré à ComicBook qu’il n’avait aucun intérêt à revenir dans la franchise. Le cinéaste est maintenant occupé avec Schmigadoon !, une nouvelle série AppleTV+ qui a fait ses débuts le 16 juillet.

“J’ai fait mes deux films sur Addams Family, j’ai fait mes trois films sur Men in Black, et j’ai d’autres choses que je veux faire”, a déclaré Sonnenfeld. Cependant, il a noté que les fans du premier film en verront davantage puisqu’une scène supprimée est incluse dans la prochaine sortie 4K Ultra HD de Paramount de La famille Addams. “Nous remettons en place toute la” mamushka “. Il y avait la grande chanson et le numéro de danse au milieu, écrits par Adolph Green et Marc Shaiman et Betty Comden”, a déclaré Sonnenfeld. “Nous l’avions coupé en deux et nous restaurons la version intégrale, donc c’est excitant.”

Les deux premiers films en direct de la famille Addams étaient les premiers films de Sonnenfeld en tant que réalisateur. Il a ensuite réalisé les trois films Men in Black, Wild Wild West et Get Shorty. Il a également remporté une nomination aux Emmy Awards pour la série A d’événements malheureux de Netflix et a réalisé chaque épisode de Schmigadoon !. La nouvelle série Apple TV+ est une comédie sur un couple (Keegan-Michael Key et Cecily Strong) qui se retrouve coincé dans une ville magique pris au piège dans une comédie musicale de style hollywoodien de l’âge d’or.

Bien qu’une comédie musicale puisse ne pas sembler être le projet parfait pour Sonnenfeld, il n’a pas tardé à souligner que Schmigadoon! partage des similitudes avec ses projets passés. “L’une des choses que j’aime vraiment faire, si vous regardez le corps de mon travail, est de créer un monde. Que ce soit Wild Wild West, Addams Family, Pushing Daisies, A Series of Unfortunate Events, ou Men in Black, il y a toujours une bizarrerie dans tout ce que je fais », a déclaré Sonnenfeld à ComicBook. “Et, aussi, un autre monde, même s’il est basé sur le monde réel … vous ne me verrez pas diriger un nouveau drame juridique. Je ne saurais pas où mettre la caméra ni quoi faire. La grande chose à propos de Schmigadaoon ! est-ce que cela me permet de continuer dans ce monde.”

Pendant ce temps, la franchise de la famille Addams s’est poursuivie sans Sonnenfeld. En 2019, United Artists a sorti le film d’animation à succès La famille Addams, qui a rapporté 204 millions de dollars. Une suite sortira le 1er octobre. La distribution des voix pour les films d’animation comprend Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Nick Kroll, Bette Midler, Snoop Dogg et Allison Janney. Bill Hader et Wallace Shawn ont rejoint le casting pour la suite. Les personnages de la famille Addams ont été créés par le dessinateur Charles Addams en 1938.