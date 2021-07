Le réalisateur de ‘Loki’ dit que la clé du multivers se cache à la vue

Cela fait presque une semaine que Loki a conclu sur Disney +, et nous n’avons toujours pas fini de parler de la finale. Comme prévu, l’émission télévisée la plus attendue de Marvel de la phase 4 nous a apporté le multivers. Tout cela s’est passé juste au moment où Loki (Tom Hiddleston) a découvert qui il est dans un deuxième arc remarquable pour le personnage. Mais maintenant que le multivers Loki est officiel, nous devons encore comprendre toutes ses règles.

C’est le multivers qui nous fait encore nous gratter la tête après l’épisode 6. Les événements de Loki auront un impact sur toute la chronologie. Nous verrons le multivers dans au moins deux films MCU plus tard cette année, et une émission télévisée incroyable attend dans les coulisses pour raconter d’autres histoires multivers. Mais il s’avère que l’une des plus grandes révélations multivers se cache à la vue de tous. C’est juste là dans la finale, mais nous l’ignorons trop pour le voir. Heureusement, la directrice de Loki, Kate Herron, a tout expliqué. Faire attention, des spoilers massifs suivent ci-dessous.

L’explication de la guerre multivers de Kang revisitée

Kang (Jonathan Majors) expliquant comment il a isolé la chronologie alors qu’il mettait fin aux guerres multiversales. Source de l’image : Marvel Studios

Kang (Jonathan Majors) est l’un des moments forts de l’épisode, prenant beaucoup plus de temps que ce que nous aurions imaginé pour la révélation de ce personnage particulier. Mais sa présence est essentielle pour faire avancer l’histoire. Il doit s’expliquer à Loki et Sylvie (Sophia Di Martino), afin que les deux puissent décider quoi faire ensuite. C’est soit une autre guerre multivers et une chronologie libre, soit Loki et Sylvie deviennent les co-PDG de TVA, remplaçant Celui qui reste.

Nous savons tous ce qui s’est passé dans la finale, mais nous devons revoir l’exposition multivers de Kang pour comprendre les révélations de Herron.

Kang expliquant à Loki et Sylvie comment les guerres multiversales ont commencé est l’une des meilleures parties de l’épisode. Même après tous ces éons d’équilibre, vous pouvez voir que Kang est toujours en colère. Il se souvient encore de ce qui s’était passé, et Majors fait un excellent travail en faisant remonter toutes ces émotions contradictoires à la surface.

Dans l’excellente présentation de Kang, nous apprenons qu’il a armé Alioth et a ensuite mis fin aux guerres multiversales. Voici à nouveau la citation :

J’ai armé Alioth et j’ai terminé… J’ai terminé la guerre multiversale. Une fois que j’ai isolé notre chronologie, tout ce que j’avais à faire était de gérer l’écoulement du temps et d’empêcher toute autre branche. D’où la TVA.

Cette version de Kang n’a jamais dit qu’il avait effacé d’autres chronologies. Il a juste isolé sa réalité, élagué les branches et empêché un autre multivers d’apparaître à partir de la chronologie sacrée que nous voyons dans Loki.

Le multivers Loki n’est pas le seul

Les branches de la ligne temporelle sacrée continuent de se diviser en branches plus petites ou en d’autres réalités.

À la minute où Kang abandonne le contrôle, nous voyons la ligne temporelle sacrée se ramifier (ci-dessus) dans d’autres lignes temporelles qui formeront des univers parallèles. Les branches apparaissent instantanément partout. Sans l’action immédiate de Kang et de la TVA, les branches apparaissent simultanément dans le passé, le présent et le futur. Et tout se passe si vite que nous obtenons un multivers massif à la fin de tout cela.

Seulement, toutes ces branches ne proviennent pas de la Timeline Sacrée (ci-dessous). Il semble y avoir d’autres variantes des lignes temporelles sacrées, isolées de la réalité principale du MCU.

Herron a expliqué ce détail clé de Loki à Murphy Multiverse.

Donc, il y a les branches, n’est-ce pas, qui est comme la réalité alternative. Mais alors quelque chose, vous le verrez, c’est très subtil mais dans le tout dernier plan où vous voyez le multivers, il y a essentiellement d’autres branches de la chronologie physique plus grandes. Donc, c’est presque comme ces différents arbres séparés qui se connectent maintenant. C’est presque comme un pont. Si vous imaginez la branche, c’est comme une autre réalité. Mais si la branche s’étend au-delà d’un certain point, elle se connectera alors à d’autres chronologies physiques. […] Ce dernier coup que nous avons fait, il y en a d’autres comme plus épais [branches] qui sont censés être comme notre chronologie. Et il y a d’autres chronologies comme celle-là et les branches sont essentiellement les connecteurs.

La chronologie sacrée de Loki se ramifie et rencontre peut-être d’autres chronologies. Source de l’image : Marvel Studios

Le multivers a toujours été là

Compte tenu de la révélation passionnante de Herron, il semble que le multivers ait toujours été là. Le Kang qui est mort n’a pas eu à détruire les autres pour « gagner ». Il devait juste isoler sa chronologie et la garder sous contrôle. “Pour toujours. Toujours.” On ne sait pas comment il l’a fait, mais cela aurait peut-être suffi à empêcher d’autres chronologies importantes d’interagir avec celle-ci. L’expérience de TVA Loki n’avait qu’à élaguer toutes les branches pour que la chronologie sacrée ne génère pas son propre multivers.

Il est clair à la fin que Loki a atterri dans ce qui semble être une réalité différente. La TVA me semble familière, mais c’est différent. Et un Kang différent règne sur tout cela.

