Le réalisateur de “Loki” explique le cliffhanger déroutant dans la finale

La finale de Loki a frappé Disney + il y a une semaine, mais nous n’avons toujours pas fini de découvrir enfoui dans tout ce que nous avons vu. Le dernier épisode apporte une excellente fin pour la première saison. Nous avons un cliffhanger choquant à la fin de Loki et une confirmation qu’une saison 2 est en route. Nous pouvons voir la dernière pièce de ce nouvel arc de rédemption Loki, avec Tom Hiddleston offrant une autre performance mémorable en tant que dieu de la malice. Plus important encore, nous pouvons également voir le multivers s’effondrer dès que le méchant de l’émission télévisée apparaît.

Mais tout n’est pas expliqué, et nous avons encore plein de questions sur l’émission. Loki la saison 2 apportera sûrement plus de réponses. Les prochains films multivers MCU aideront également à établir les règles du multivers. Mais pendant que nous attendons, la réalisatrice de Loki, Kate Herron, a quelques mises à jour critiques pour les fans de Marvel. Elle nous a dit que la clé pour comprendre le multivers se cache à la vue de la finale. Et elle a expliqué le cliffhanger déroutant de la première saison. Remarquez, il y a plein de spoils à venir alors arrêtez de lire maintenant jusqu’à ce que vous ayez vu la saison complète.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nous avons déjà passé en revue l’explication du multivers de Herron. Nous ne voyons pas seulement la chronologie sacrée se ramifier en plusieurs réalités dans Loki. Il s’avère que cette version de Kang (Jonathan Majors) a trouvé un moyen d’isoler la chronologie principale du MCU des autres. Mais la finale de Loki permet à la chronologie principale d’interagir avec d’autres multivers. Cela nous amène, bien sûr, au cliffhanger choquant à la fin de l’épisode 6.

Loki cliffhanger expliqué

Sylvie (Sophia Di Martino) est peut-être tombée amoureuse de Loki, mais elle est aussi en mission pour la vie. Elle pense que la version des événements de Kang n’est qu’une manipulation et elle veut prendre sa revanche bien méritée. Elle renvoie Loki au TVA pendant qu’elle envoie Kang. Sylvie se rend compte que ce que Kang a dit est peut-être vrai, mais c’est Loki qui connaît un sort encore plus déchirant.

Après avoir été témoin de la trahison de Sylvie, Loki se retrouve dans une TVA qui ne ressemble en rien à l’organisation qu’il vient de quitter. Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) et Mobius (Owen Wilson) n’ont aucune idée de qui il est. Pire encore, cette TVA a un leader clair : c’est Kang, comme nous l’avons vu sur cette statue à l’air méchant.

Kang (Jonathan Majors) expliquant comment il a isolé la chronologie alors qu’il mettait fin aux guerres multiversales. Source de l’image : Marvel Studios

Kate Herron vient à la rescousse. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, le réalisateur de Loki explique le tout. Sylvie pense qu’elle vient de renvoyer Loki à la TVA, afin qu’ils n’aient pas à se battre pour le sort de Kang. Elle ignore complètement ce qui se passe ensuite :

Donc, la façon dont je le vois dans ma tête, c’est que la TVA existe en dehors de l’espace et du temps, mais la réalité et tout ce que nous avons compris a complètement changé au cours des dernières minutes. Avec la ramification multivers, comment savons-nous que la TVA existe toujours de cette manière ? Nous ne savons pas, et je suppose que c’est une grande question à laquelle on répondra au fur et à mesure de la série. Mais dans ma tête, l’intention est que Sylvie pense qu’elle le renvoie à la TVA, mais à cause de la façon dont le temps et les branches se croisent par la fenêtre, Loki a malheureusement été renvoyé quelque part très différent. Donc la réalité a changé juste par la nature de ce que He Who Remains a dit, et l’idée est qu’il est dans cette TVA alternative maintenant.

C’est ainsi que nous nous retrouvons avec le grand cliffhanger de Loki.

La technologie légèrement différente de Kang

Il est évident que Sylvie pense qu’elle renvoie Loki à la TVA qu’ils connaissent tous les deux. Elle se bat contre l’agence depuis des décennies, mais elle ne pourrait pas l’envoyer vers une version différente de TVA même si elle le voulait. Après tout, Sylvie découvre le plan directeur de Kang pour la chronologie sacrée quelques instants avant ce baiser d’adieu avec Loki. Elle n’a pas d’autres adresses TVA sous la main.

Sylvie (Sophia Di Martino) dans Marvel’s Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Dans la même interview, Herron a également expliqué la technologie utilisée par Kang. Elle s’est concentrée sur son TemPad qui fonctionne également comme un Time Twister. Le TemPad de Kang est une version plus avancée des agents TemPad TVA. Herron explique :

J’adore les armes et la technologie, alors je me dis simplement : “Ce qui est amusant avec ça, c’est…” Donc, en gros, c’est censé être une version futuriste de la technologie TVA. C’était donc l’idée amusante. Lorsque He Who Remains raconte l’histoire de sa réunion d’autres variantes, vous voyez des morceaux de la technologie TVA. Notre idée était donc qu’il fasse les deux choses. Avec la technologie TVA, vous voyez que le Time Twister s’accroche au TemPad, mais ce sont ces deux choses distinctes et maladroites. Mais alors qu’avec He Who Remains, il a une technologie plus avancée que la TVA Donc il a les deux fonctions, en gros, qu’on le voit utiliser. La différence est qu’il contrôle la torsion ; ça le tord. Alors que quand on voit la TVA utiliser le Time Twister, c’est avec un Time Collar qu’ils contrôlent un prisonnier.

Sylvie pourrait n’avoir aucun problème à utiliser un TemPad normal sans même le regarder. Mais que se passe-t-il si elle fait une erreur en manipulant un appareil légèrement différent qu’elle pense connaître ? Cela pourrait conduire à cette TVA alternative dans le cliffhanger de Loki.

C’est le multivers, bébé !

Il y a une énorme mise en garde dans tout cela. Herron n’est plus impliqué avec Loki. Elle ne fera pas partie de la saison 2, elle pourrait donc ne pas être au courant des plans de Marvel. Il pourrait y avoir d’autres explications pour le cliffhanger de Loki. Mais tous impliqueront le multivers. D’une manière ou d’une autre, Loki s’est retrouvé dans une chronologie différente. Comment va-t-il gérer ça ? Nous ne le saurons pas avant la saison 2.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission