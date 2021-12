Bien avant d’esquisser son chemin vers l’animation, le réalisateur italien Enrico Casarosa était un garçon timide de Gênes dont la famille l’abritait. L’aventure a finalement attiré l’attention de son meilleur ami d’enfance, un enfant passionné par les exploits passionnants nommé Alberto, qui l’a tiré hors des eaux de surprotection dans lesquelles il était immergé.

« La question n° 1 pour moi est : « serais-je la même personne si je n’avais pas rencontré cette énergie à cet âge ? » Et puis secondairement, il y a aussi quelque chose qui attire des gens très différents les uns des autres », a déclaré Casarosa à Envelope. « Nous étions si différents, alors nous avons trouvé notre identité dans ce que nous avons pris de l’autre personne. »

Formatrice et transformatrice, leur parenté a duré, bien que par absence physique, même après la fin de leurs splendides journées d’été de flottabilité d’enfance dans la région des Cinque Terre.

Plusieurs années après avoir terminé son court métrage nominé aux Oscars « La Luna » aux studios d’animation Pixar, Casarosa a présenté plusieurs idées pour un projet de long métrage tout en étant scénariste sur « Coco ». Initialement, son concept personnel parlait d’un père italien et de sa fille née aux États-Unis qui retournaient dans son pays natal pour se reconnecter.

Mais avec le temps, cette amitié attachante, un catalyseur fondamental, a nagé à la surface de la mémoire du cinéaste pour devenir la base de « Luca », une histoire rayonnante de poisson hors de l’eau, au sens figuré comme au sens littéral, à propos de deux jeunes monstres marins. et une jeune fille humaine qui grandit ensemble dans la ville balnéaire fictive de Portorosso.

Le héros éponyme Luca (exprimé par Jacob Tremblay) reflète la personnalité craintive d’un jeune Casarosa, jusqu’à ce qu’il rencontre son propre casse-cou Alberto (Jack Dylan Grazer). Sous l’eau, ce sont toutes deux des créatures anthropomorphes à l’échelle, mais sur terre, leur corps se transforme en forme humaine. Rêvant de parcourir le monde à bord d’une Vespa, le couple se lie d’amitié avec la courageuse paria Giulia (Emma Berman) pour gagner une course locale de style triathlon et utiliser l’argent du prix pour acheter un scooter.

Pour créer les personnages stylistiquement distincts – avec de grands yeux curieux et un look fait à la main – et les emplacements rustiques baignés de soleil sur la Riviera italienne, l’équipe de Pixar s’est éloignée des propres dessins du réalisateur et d’une myriade de références à la culture italienne et au milieu de l’animation.

Au lieu de cela, ils se sont tournés vers des inspirations telles que la Carta marina, une carte vieille de plusieurs siècles qui illustre la Scandinavie et les bords de l’océan Atlantique avec des interprétations d’êtres marins mythiques ; l’œuvre néo-réaliste de l’auteur Federico Fellini, à savoir sa sensibilité pour les séquences oniriques ; et les royaumes fantastiquement poétiques du cinéma de Hayao Miyazaki, en particulier la façon dont le maître japonais plonge le spectateur à travers l’objectif merveilleux de ses protagonistes souvent juvéniles.

“Je voulais être du point de vue de Luca pour vraiment nous faire apprécier et s’arrêter et regarder le vent et les arbres et le soleil à travers une belle lessive [on a clothesline] », a déclaré Casarosa. « Ce n’était pas seulement une excellente façon de regarder la nature, mais une excellente façon de faire une lettre d’amour aux détails d’une petite ville italienne. »

Les obstacles techniques étaient importants dans les scènes où Luca et Alberto sont passés d’amphibiens aux couleurs vives à des coquins de chair et de sang. Un important travail de caractère est allé dans l’ombrage de leurs écailles et de leur texture. Chaque transformation était conçue différemment selon la tonalité émotionnelle du moment : plus lente pour les cas d’émerveillement et soudaine pour ceux d’effroi.

À mi-chemin de la production de «Luca», Casarosa a eu une conversation de correction de cours avec son ami, le vrai Alberto. Les deux étaient restés en contact au fil des décennies, vivant à travers le monde l’un de l’autre. Une réalisation profondément douce-amère a émergé de leur échange qui a recadré la conclusion encourageante du film. Plutôt que d’adoucir le coup de poing des bourgeons inséparables qui se séparent, une vérité aussi dure a été adoptée à l’écran.

«Nous avons vraiment commencé à réfléchir à la façon dont, à bien des égards, nous devions dire au revoir pour passer à autre chose. Nous étions si proches et cela nous a peut-être empêché d’aller dans le monde et d’aller vers nos destinées », a déclaré Casarosa. « Nous avons vraiment trouvé notre chemin une fois séparés. C’est naturel. »

Pour Casarosa, l’un des piliers de son affection platonique avec Alberto était leur statut partagé d’étrangers démodés trouvant une validation inestimable dans leur camaraderie lorsque l’insécurité des adolescents les tourmentait – comme le font Luca et Alberto dans le film en scandant « silenzio Bruno », pour faire taire leurs voix intérieures. de doute de soi, qu’ils ont surnommé Bruno.

Empathique avec tous ceux qui se sont déjà sentis aliénés, il est ravi de l’accueil de la communauté LGBTQ + et de leur interprétation étrange de «Luca», ainsi que de la façon dont ceux qui ont quitté la maison pour naviguer après une aspiration se sont également identifiés à elle. «Nous avons toujours pensé qu’il s’agissait de se posséder soi-même, de posséder sa différence et de brandir son drapeau de monstre. J’ai été étonné du nombre de drapeaux différents que nous n’avions pas prévus dans l’immédiat », a déclaré Casarosa.

Casarosa et son intrépide Alberto se sont réunis pour la première italienne de cette merveille Pixar de premier plan, un sublime hommage aux liens fraternels avec une permanence indélébile. En plongeant dans les mêmes eaux des Cinque Terre où ils se sont délectés de leurs escapades de jeunesse avant que les marées de la vie ne les séparent, le duo a bouclé la boucle. « C’était comme si nous avions une aventure de plus à cause de ce film, qui était très spécial », se souvient Casarosa.