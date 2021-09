Le réalisateur de Many Saints Of Newark, Alan Taylor, parle du tournage avec Edie Falco et révèle les stars des sopranos qu’il aurait adoré ajouter

David Chase a depuis exprimé son intérêt à faire un autre film se déroulant dans cet univers, il y a donc une chance que certains de ces acteurs puissent revenir sur la route. J’adorerais voir une histoire se dérouler après la finale de la série Les Sopranos mais, encore une fois, cela ne me dérangerait pas non plus de voir une autre pièce d’époque. En espérant que nous verrons plus de la famille du crime DiMeo et des gens dans leur orbite.

The Many Saints of Newark arrive dans les salles et sur HBO Max le 1er octobre.