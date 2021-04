Le réalisateur de Meg 2 Ben Wheatley taquine à quoi s’attendre de la suite ⋆ .

]]>]]>

Le réalisateur Ben Wheatley (Rebecca, Feu libre) est sur le point de diriger la suite du blockbuster Sharksploitation mettant en vedette Jason Statham en 2018 Le Meg, et maintenant, le cinéaste a taquiné ce que les fans peuvent attendre du film et a déclaré qu’il avait l’intention d’honorer la portée du requin Megalodon titulaire.

«Cela tient en grande partie au respect Le Meg, et en essayant de vous assurer que c’est un excellent Meg film », a déclaré Wheatley dans une interview avec ComicBook.com. «Et comme vous pouvez le voir dans les films que j’ai faits, ils ne sont pas nécessairement, ce n’est pas… quand vous allez et faites Docteur Who, Je ne le change pas complètement parce que je voulais le faire. Je ne voulais pas forcément en faire quelque chose de complètement différent que personne ne reconnaissait, tu sais? Il y a donc cet élément de va-et-vient.

Il a poursuivi: «Mais c’est une opportunité d’agir à une échelle tellement insensée, que c’est tout simplement incroyable. De faire Feu libre, qui était, je pensais, était tous mes Noëls sont venus en même temps en termes d’action, c’est tout simplement incroyable. Et juste faire les story-boards pour ça, juste penser et dire, ‘Oh,’ c’est juste… je ressens une lourde responsabilité pour ça, pour m’assurer que ça répond à tous les, à tous les fans de grands requins là-bas. “

Le premier film, qui était une adaptation du roman de Steve Alten, a vu Statham dépeindre Jonas Taylor, un plongeur de sauvetage qui se retrouve face à un requin géant préhistorique Megalodon. Malgré des critiques mitigées, Le Meg a été un succès auprès du public au box-office mondial après avoir rapporté 530 millions de dollars. Les détails sur la suite à venir sont actuellement gardés secrets.

