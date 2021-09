Le réalisateur de Mission Mangal dirigera le remake en hindi d’Ayyappanum Koshiyum avec John Abraham, Arjun Kapoor

in

Le réalisateur de Mission Mangal, Jagan Shakti, annonce son prochain projet avec l’acteur John Abraham et Arjun Kapoor (Photo: IE)

Jagan Shakti, réalisateur indien, a déclaré qu’il travaillerait bientôt sur son prochain projet, le remake en hindi du film en malayalam Ayyappanum Koshiyum. Le réalisateur a fait cette annonce samedi tout en dévoilant les noms des acteurs principaux du film, John Abraham et Arjun Kapoor. Le thriller d’action malayalam 2020 a été écrit et réalisé par KR Sachidanandan, populairement connu sous le nom de Sachy. Le film mettait en vedette les acteurs Prithviraj Sukumaran et Biju Menon dans le rôle principal.

Le film présente la lutte entre les deux personnages principaux – Ayyappan (Menon), un officier de police supérieur et Havildar Koshi (Sukumaran). John Abraham sera vu dans le rôle principal de Menon tandis qu’Arjun Kapoor incarnera le personnage de Sukumaran du film original, a conclu le réalisateur.

John et Arjun travailleront sur mon prochain projet qui est un remake d’Ayyappanum Koshiyum. John jouera le rôle d’Ayyappan et Arjun incarnera le rôle de Prithviraj. Les deux acteurs seront présentés dans de nouveaux avatars, a déclaré Shakti à l’agence de presse PTI. Les deux acteurs ont commencé à préparer le film et sont enthousiasmés par le projet, a-t-il ajouté.

John Abraham aurait déclaré à PTI qu’il prévoyait le remake hindi d’Ayyappanum Koshiyum en avril de cette année même. Le réalisateur a également mentionné qu’Abraham produisait également la version hindi du film via sa bannière JA Entertainment. Le rôle principal féminin et d’autres acteurs seront également bientôt choisis, a ajouté Shakti.

Je n’ai pas pu refuser l’offre lorsque j’ai été approché pour le remake en hindi du film car j’avais vu le film bien avant que l’offre ne soit faite. Nous travaillons actuellement sur le script et apportons des modifications appropriées au script pour résonner avec le public hindi, a-t-il déclaré. Le film est en phase de pré-production et le tournage devrait commencer à partir de fin novembre ou décembre de cette année.

