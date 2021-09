Le réalisateur de No Time To Die a raison à propos de James Bond et des femmes .

James Bond n’est pas exactement un féministe quand on regarde son passé. Des romans de Ian Fleming à la course de Sean Connery en tant qu’espion emblématique jusqu’à certains aspects des films modernes de Bond, la route a été longue pour les personnages féminins de la franchise. Plus que cela, c’est avant tout un monde d’espionnage digne d’un homme blanc. Cela ne veut pas dire que Bond n’est pas amusant ; il est. Il y a une raison pour laquelle nous aimons tant la franchise, mais nous savons aussi à quoi s’attendre d’un film de James Bond.

Un aspect de Bond qui restera toujours, c’est qu’il bénéficie d’une société patriarcale. C’est pourquoi, personnellement, je ne pense pas qu’une femme puisse jouer Bond. Bien sûr, nous pourrions avoir une femme 007, mais elle ne serait pas “Jane Bond” ou peu importe comment ils l’appelleraient parce que, à la base, James Bond existe dans une société où les hommes se voient accorder des choses que les femmes ne sont pas. Mais cela ne signifie pas qu’il doit être lui-même misogyne, c’est pourquoi les commentaires du réalisateur de No Time To Die Cary Fukunaga sont brillants parce que; il le reconnaît et cela me donne l’espoir que son film s’éloigne clairement de cette époque de Bond.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Fukunaga a demandé : « Est-ce ‘Thunderball’ ou ‘Goldfinger’ où, par exemple, le personnage de Sean Connery viole une femme ? Elle dit ‘Non, non, non’ et il dit ‘Oui, oui, oui.’ Cela ne volerait pas aujourd’hui.

Alors qu’il travaillait avec Phoebe Waller-Bridge sur No Time To Die, Fukunaga reconnaît également que faire “réveiller” Bond aux yeux de son public ne fonctionnerait pas non plus. “Vous ne pouvez pas changer Bond du jour au lendemain en une personne différente”, a-t-il déclaré. «Mais vous pouvez certainement changer le monde qui l’entoure et la façon dont il doit fonctionner dans ce monde. C’est l’histoire d’un homme blanc en tant qu’espion dans ce monde, mais vous devez être prêt à vous pencher et à faire le travail pour faire des personnages féminins plus que de simples artifices.

Fukunaga a raison. L’histoire des femmes Bond est passée d’un objet sexuel pour James Bond à des personnages qui ont leurs propres arcs et scénarios. Il y a encore du chemin à faire, mais ça s’améliore. Avec des créatifs derrière le personnage qui reconnaissent comment il doit fonctionner dans son propre monde tout en reconnaissant son passé moins que stellaire ? Cela me donne de l’espoir pour l’avenir de James Bond.

Je ne m’attends pas à ce que Bond lui-même se rende de sitôt à une marche des femmes, mais avoir des personnages féminins dans la série qui sont pleinement formés et qui ne sont pas seulement un objet à conquérir par Bond est une tendance que j’aimerais voir se poursuivre. Et avec des créatifs comme Fukunaga et Waller-Bridge derrière, je pense que nous pouvons avoir un peu d’espoir que James Bond soit entre de bonnes mains.

(via HuffPost, image : MGM)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]