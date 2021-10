Le réalisateur de No Time To Die compare le tournage à un roman d’aventure à choisir ⋆ .

in

Le processus de tournage de superproductions en studio à gros budget n’est pas facile, surtout si des circonstances inattendues finissent par faire dérailler ou retarder la production. Les producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont admis qu’ils avaient été foutus lorsque les caméras ont commencé à tourner sur Quantum of Solace sans script terminé, mais cela n’a pas empêché la même chose de se reproduire avec Pas le temps de mourir.

Lorsque Daniel Craig a subi une blessure qui l’a contraint à quitter l’action, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a été contraint de modifier le programme et de se concentrer sur des scènes qui n’impliquaient pas l’homme principal. Comme le cinéaste l’a révélé dans une nouvelle interview avec Esquire Middle East, le problème était que ces scènes n’avaient pas encore été écrites, l’obligeant à inventer des choses au fur et à mesure dans l’espoir que tout s’emboîterait en post-production.

«Avec Bond, nous écrivions encore lorsque nous avons terminé. J’écrivais même en post! Le seul ensemble qui était vraiment prêt à partir était le bureau de M au MI6. Je savais plus ou moins dans les grandes lignes que je faisais ce que je voulais qu’il se passe dans cette section, mais rien du corps du script n’avait encore été écrit. Heureusement, j’étais assis là avec certains des plus grands acteurs du monde. J’écrivais un dialogue suffisamment intentionnel, mais suffisamment vague, pour que je puisse l’appliquer à un certain nombre de choses différentes qui se passent dans le troisième acte. C’était presque comme un roman de Choisissez votre propre aventure qui écrivait ces pages : « Si cela s’est produit ici et que vous devez aller ici, alors cette page fonctionnera pour cela ». Lorsque nous avons finalement monté le film, tout avait du sens, tout s’emboîtait d’une manière ou d’une autre. Mais je vais vous dire un secret, je pense que ça va maintenant que nous sommes si proches de la sortie, il y a des morceaux que Ralph Fiennes dit dans la bande-annonce que ni Ralph ni moi ne savions exactement pourquoi il le disait.

C’est certainement une façon intéressante de s’attaquer à un projet avec un budget qui avoisinerait les 200 millions de dollars, mais en regardant les critiques enthousiastes qui ont accueilli Pas le temps de mourir jusqu’à présent, l’approche unique de Fukunaga a fini par porter ses fruits.

Il y aurait sûrement eu un air d’appréhension de sa part lorsqu’il écrivait, tournait et montait des scènes sans la moindre idée de si elles auraient ou non un sens dans le contexte du récit, bien que Pas le temps de mourir être officiellement certifié Fresh on Rotten Tomatoes indiquerait que tout a fonctionné à la fin.

Lien source