Le réalisateur de ‘Nomadland’ remporte les Spirit Awards trois jours après les Oscars

Le long métrage américain – qui a accumulé des dizaines de récompenses hollywoodiennes et s’apprête à gagner gros aux Oscars de dimanche – a également remporté le prix du meilleur réalisateur, montage et cinématographie lors de la cérémonie consacrée aux films à budget plus réduit.

Les Spirit Awards, qui ont eu lieu en ligne cette année en raison du COVID-19, sont l’avant-dernière étape du circuit des récompenses hollywoodiennes avant la grande finale des Oscars, qui se tiendra en personne à Los Angeles dans trois jours.

“Nous avons beaucoup d’amis nominés cette année, et nous sommes très heureux de les voir … et nous avons des invités surprises!”, A déclaré Zhao, qui est l’une des favorites pour devenir la deuxième femme lauréate d’un Oscar dans l’histoire de la réalisation.