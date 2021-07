Le réalisateur de Quantumania taquine le retour d’un lapin hideux 10z viral

Marvel Studios a de grands projets pour sa prochaine liste de films, et l’un des plus grands vient de commencer, le réalisateur Peyton Reed annonçant que Ant-Man et la guêpe : Quantumanie a officiellement commencé le tournage.

Dans un message envoyé sur Twitter, Reed a annoncé que le premier jour officiel de la photographie principale avait commencé, commémorant l’annonce avec une photo d’un lapin en peluche terriblement laid dont les fans de Marvel se souviendront comme cadeau d’anniversaire de Scott Langs (Paul Rudd). à sa fille Cassie.

À côté du lapin, un conteneur de danger biologique peut également être vu à l’arrière-plan, faisant allusion à des nuances sinistres pour le prochain film. Paul Rudd a récemment reconnu que la production du film avait commencé à Londres l’année dernière, mais il semble que les choses soient maintenant officiellement prêtes à démarrer pleinement sur le film qui devrait sortir en 2023.

Cela commence.

Premier jour – Photographie principale #AntManAndTheWaspQuantumania pic.twitter.com/86RqUN3MLQ – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 26 juillet 2021

Dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, Paul Rudd et Evangeline Lilly partageront à nouveau la tête d’affiche en tant que Scott Lang/Ant-Man et Hope van Dyne/Wasp, respectivement. Ils ont tous deux été vus pour la dernière fois par les fans pendant Avengers : Fin de partie. Le film mettra également en vedette le retour de Michael Douglas et Michelle Pfeiffer alors qu’ils reprennent leurs rôles de Hank Pym et Janet Van Dyne. On ne sait toujours pas si Luis, le favori des fans de Michael Peña, et Kurt de David Dastmalchian seraient également de retour pour la suite.

Le troisième volet présentera également la nouvelle venue du MCU, Kathryn Newton (La société, Bizarre) puisqu’elle reprend maintenant le rôle de Cassie Lang, un personnage précédemment interprété par Abby Ryder Fortson dans le premier L’homme fourmi films et Emma Fuhrmann dans Fin du jeu. Il a également été confirmé que Pays de Lovecraft La star Jonathan Majors a été choisie pour incarner le méchant de Marvel, Kang le Conquérant, qui marque les débuts du personnage en live-action.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie sera à nouveau réalisé par Peyton Reed à partir d’un scénario écrit par Jeff Loveness, qui est surtout connu pour avoir écrit l’épisode primé aux Emmy intitulé “The Vat of Acid Episode”, sur Rick et Morty.