Le réalisateur de Queen’s Gambit refuse d’être joué .

Série dramatique exceptionnelle – La Couronne (Netflix)

Actrice principale dans une série dramatique – Olivia Colman, La Couronne

Actrice dans un second rôle dans une série dramatique – Gillian Anderson, La Couronne

Acteur principal dans une série dramatique – Josh O’Connor, La Couronne

Acteur de soutien dans une série dramatique – Tobias Menzies

Série limitée ou anthologie exceptionnelle – Le Gambit de la Reine (Netflix)

Actrice principale dans une série ou un film limité ou d’anthologie – Kate Winslet, jument d’Easttown

Acteur principal dans une série ou un film limité ou d’anthologie – Ewan McGregor, Halston

Actrice de soutien dans une série limitée ou un film – Julianne Nicholson, jument d’Easttown

Acteur de soutien dans une série limitée ou un film – Evan Peters, jument d’Easttown

Écriture exceptionnelle pour une série limitée ou d’anthologie – Michaela Coel, je peux te détruire

Série comique exceptionnelle – Ted Lasso (Apple Plus TV)

Actrice principale dans une série comique – Jean Smart, Hacks

Acteur principal dans une série comique – Jason Sudeikis, Ted Lasso

Actrice dans un second rôle dans une série comique – Hannah Waddingham, Ted Lasso

Acteur de soutien dans une série comique – Brett Goldstein, Ted Lasso

Programme de compétition exceptionnel – Course de dragsters de RuPaul

Programme exceptionnel de réalité non structurée –

Spécial Variété Exceptionnel Préenregistré – Hamilton

Spécial Variété exceptionnelle (Live) – Stephen Colbert’s Election Night 2020: le dernier combat de la démocratie reconstruisant l’Amérique encore mieux en 2020

Série de discussions sur les variétés exceptionnelles – La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Série de croquis de variétés exceptionnelles – Saturday Night Live

Prix ​​des gouverneurs – Debbie Allen

