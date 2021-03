Le réalisateur de Rampage Brad Peyton réalisera le film Sniper Elite ⋆ .

]]>]]>

Le réalisateur Brad Peyton est sur le point de faire le suivi de 2018 Carnage en apportant une autre franchise de jeux vidéo sur grand écran avec Variety rapportant que le cinéaste est attaché à la barre d’un Tireur d’élite film.

Comme l’a révélé le commerce, le Tireur d’élite le film est décrit comme un « Sherlock Holmes se rencontre L’identité Bourne thriller »et suivra« un tireur d’élite allié, Karl Fairburne, qui s’engage dans une chasse au chat et à la souris dans les rues de Londres au plus fort du Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il tente de sauver le Premier ministre britannique Winston Churchill d’un assassin nazi.

Tireur d’élite est produit par Rebellion, la société britannique derrière le jeu vidéo (et le classique 2000AD bande dessinée), dans le cadre de son expansion dans le cinéma et la télévision qui a débuté cette année avec sa première sortie L’école est terminée pour toujours. Parmi les autres projets en cours, citons le Juge Dredd séries Mega-City One et un Soldat voyou film de Duncan Jones.

Le Tireur d’élite La franchise a été lancée en 2005 et s’étend sur quatre tranches principales, avec le Armée de zombies série dérivée. Les jeux se sont vendus à plus de 30 millions d’unités dans le monde.

