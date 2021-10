Le réalisateur Joel Souza a publié une déclaration à la suite du tournage sur le tournage du film « Rust » d’Alec Baldwin qui l’a blessé et fait un autre mort jeudi.

« Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna », a déclaré Souza dans une déclaration à Fox News. « Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussée à être meilleure. Mes pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles.

« Je suis honoré et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui ont tendu la main….. Cela m’aidera sûrement à me rétablir. «