Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, s’exprime après la mort d’Halyna Hutchins

Le cinéaste Joel Souza s’exprime en public pour la première fois depuis qu’il a été blessé lors d’une fusillade accidentelle sur le tournage de Rust d’Alec Baldwin, qu’il réalise. Dans une déclaration partagée avec NBC News samedi, Souza a déclaré qu’il était « éviscéré » par la perte de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui a été tuée lorsque Baldwin a déchargé ce qu’il croyait être un pistolet à hélice contenant des blancs.

Dans la déclaration, Souza a déclaré : « Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna », dont il se souvient comme « gentil, dynamique, incroyablement talentueux ». Souza a déclaré que Hutchins, 42 ans, « s’est battu pour chaque centimètre et m’a toujours poussé à être meilleur ». Il a ajouté que ses « pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles ». Le réalisateur de Rust a partagé sa gratitude pour l’effusion de soutien qu’il a reçu au milieu de la tragédie, déclarant au média : « Je suis humble et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui ont tendu la main. Cela m’aidera sûrement à me rétablir. «

Souza travaillait en tant que directeur de la photographie pour le film western aux côtés de Souza au Bonanza Creek Ranch, à l’extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, jeudi lorsque Baldwin a déchargé l’arme à feu. Selon un affidavit déposé par le bureau du shérif du comté de Santa Fe au cours du week-end, ni Baldwin ni le premier assistant-réalisateur ne savaient que l’arme contenait une balle réelle. Ils auraient répété une scène pendant une pause et l’armurier du film avait auparavant placé trois pistolets à hélice sur un chariot roulant. Un directeur adjoint a saisi l’une des armes à feu et l’a remise à Baldwin et a crié « une arme froide », indiquant que l’arme ne contenait aucune munition. Cependant, lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette, le projectile réel a frappé et tué Hutchins et blessé Souza. Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, « où elle a été déclarée morte par le personnel médical ». Souza a été transporté au centre médical régional Christus St. Vincent, où il a été soigné pour ses blessures puis relâché.

Un jour après la fusillade, Baldwin a publié une déclaration selon laquelle son « cœur est brisé ». Il a ajouté qu' »il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie » à Hutchins, « une épouse, une mère et une collègue profondément admirée ». Le mari de Hutchins, Matthew Hutchins, a ajouté dans une déclaration qu’il n’avait pas de « mots pour communiquer la situation » et qu’il « ne pourra pas commenter les faits ou le processus de ce que nous traversons correctement ». maintenant. » Matthew a également confirmé qu’il avait été en contact avec Baldwin, qui, selon lui, était très favorable.