Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, sorti de l’hôpital après l’accident d’Alec Baldwin avec une arme à feu

Le réalisateur de Rust, Joel Souza, est sorti de l’hôpital après avoir subi des blessures lors d’une fusillade accidentelle sur le plateau qui a fait un autre mort. La star du film, Frances Fisher, a confirmé tôt vendredi matin, quelques heures seulement après le tournage sur le plateau impliquant Alec Baldwin, que Souza avait été renvoyé. Fisher a expliqué dans une série de tweets que Souza lui avait envoyé un texto et l’avait informée qu’il était sorti de l’hôpital « il y a quelques heures ». Les représentants du cinéaste ont confirmé séparément la mise à jour de Deadline plus tard vendredi matin. L’étendue des blessures de Souza reste incertaine.

La mise à jour intervient après que Souza a été transporté au centre médical régional Christus St. Vincent de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, jeudi après l’incident. À l’heure actuelle, les détails exacts restent flous, bien que le département du shérif de Santa Fe ait confirmé que des députés avaient été envoyés sur le plateau après que deux personnes – Souza et la directrice de la photographie de Rust Halyna Hutchins, 42 ans – » aient été abattues lorsqu’une arme à feu a été déchargée par Alec Baldwin. » Souza a été transporté à l’hôpital, où il a été « soigné pour ses blessures ». Hutchins, quant à elle, « a été transportée, par hélicoptère, à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique où elle a été déclarée morte par le personnel médical ».

« L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », a déclaré un porte-parole de Rust dans une déclaration au Hollywood Reporter. « Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet horrible événement. «

L’enquête sur l’incident « reste ouverte et active », a confirmé le département du shérif, ajoutant que « des témoins continuent d’être interrogés par des détectives ». Pour le moment, aucune accusation n’a été déposée. Le département du shérif a également confirmé que Baldwin « a été interrogé par les enquêteurs et libéré ».

Baldwin est un producteur sur Rust, que Souza a également écrit. Le film met également en vedette Jensen Ackles, Travis Fimmel et Brady Noon. Hutchins, quant à lui, était attaché au film en tant que directeur de la photographie. Le président national de la Cinematographers Guild, John Lindley, et la directrice exécutive nationale, Rebecca Rhin, ont qualifié l’incident de « dévastateur », ajoutant dans un communiqué, « les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus, et nous soutenons un enquête sur cet événement tragique. C’est une perte terrible, et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre Guilde. »