Le réalisateur de Rust s’exprime après qu’Alec Baldwin a tué Halyna Hutchins

Joel Souza dirigeait le film tandis qu’Alec Baldwin y jouait et coproduit (Photo: Rex)

Joel Souza, le réalisateur du film Rust d’Alec Baldwin, s’est exprimé pour la première fois depuis que l’acteur a accidentellement abattu et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le plateau.

Souza a également été blessé dans l’incident tragique, mais a ensuite été libéré de l’hôpital.

Il a déclaré à Deadline dans un communiqué: « Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussée à être meilleure.

«Mes pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles.

« Je suis humilié et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui ont tendu la main… Cela m’aidera sûrement à me rétablir. »

Hutchins, 42 ans, aurait reçu une balle dans le ventre lorsque Baldwin, 63 ans, a déchargé le pistolet à hélice pendant le tournage.

Hutchins a été abattu sur le plateau (Photo: .)

Dans un tweet, l’acteur, qui a joué et coproduit le film, a déclaré: » Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et profondément admirée collègue à nous.

«Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite.

«Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Baldwin a semblé désemparé par la suite (Photo: AP)

Dans un communiqué, un représentant de Rust Movies Productions LLC a déclaré: “ L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna.

« Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. »

Ils ont ajouté: « Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet événement horrible. »

Le service de police de Santa Fe a confirmé qu’ils enquêtaient sur l’incident et que Baldwin avait volontairement fait une déclaration. Il a été vu à l’extérieur de la gare en larmes.

Aucune accusation n’a été déposée.



