Le réalisateur de Scream 5 explique comment Courteney Cox et le casting et l’équipe de l’autre OG se sentent comme une “famille”

L’original Scream est sorti en salles en 1996 et a changé à jamais le monde de l’horreur en conséquence. Depuis lors, Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette sont revenus jouer leurs rôles à plusieurs reprises, chacun à une étape différente de leur vie. C’est apparemment à cause de cette connexion que ces acteurs ont apporté leur jeu A à Scream 5 et ont contribué à en faire un environnement chaleureux pour les nouveaux arrivants. Cela inclut Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin eux-mêmes, alors qu’ils tentaient d’honorer l’héritage de Wes Craven.