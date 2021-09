Le réalisateur de Shang-Chi parle du tournage de cette scène à mi-crédits et de la merveille de tout

C’était vraiment cool. Quand elle est arrivée, je suis allé lui dire bonjour dans sa caravane, et nous nous sommes un peu rattrapés parce que je ne l’avais pas vue depuis un moment, puis je suis allé me ​​poser. Nous avons tout préparé pour elle, puis elle est montée sur le plateau en tant que capitaine Marvel, et c’est la première fois que je la vois de près dans ce costume, et c’était super surréaliste. Nous avons tous les deux commencé à rire parce que… Je veux dire, je pense que Simu et moi avons eu de nombreux moments comme celui-ci aussi où nous nous regardions simplement en disant : « Qu’est-ce qu’on fout ici ? C’est ce que nous avons ressenti sur cette scène. Quand nous étions sur cette scène devant ces 8 000 fans, nous étions juste comme… Dès que nous sommes descendus, nous avons commencé à rire, et c’est ce qui s’est passé entre Brie et moi sur ce plateau, juste comme, ‘Qu’est-ce que Je fais dans ce fauteuil de réalisateur, et que fais-tu dans ce costume ? Mais ouais. C’était une joie de la voir.