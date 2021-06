Le réalisateur de Shazam 2 dévoile de nouveaux costumes pour le héros de Zachary Levi et la famille Marvel

Shazam ! Fury of the Gods (ou Shazam 2) a enfin lancé la production sous l’œil vigilant du réalisateur David F. Sandberg. Jusqu’à présent, les détails spécifiques de l’intrigue sont pour la plupart gardés secrets, mais le cinéaste a partagé quelques taquineries avec les fans. Récemment, il a partagé une vidéo sympa qui taquinait le nouveau costume que Zachary Levi portera dans la suite de DC. Et maintenant, Sandberg est allé de l’avant et a dévoilé non seulement le nouveau costume de Levi, mais aussi ceux de toute la famille Marvel !