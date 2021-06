Le voyage pour obtenir Shazam! 2, alias Shazam ! Fury of the Gods, dure plus longtemps que prévu, mais la semaine dernière, la suite de DC Comics a finalement commencé à tourner la semaine dernière. Tout comme dans le Shazam original !, Zachary Levi jouera la forme surpuissante de Billy Batson d’Asher Angel, mais il ne ressemblera pas tout à fait à la dernière fois. C’est parce que l’acteur porte un nouveau costume, comme l’a taquiné le réalisateur David F. Sandberg dans une nouvelle vidéo.