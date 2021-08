Le réalisateur de Smash Bros., Masahiro Sakurai, apparaîtra au bar de Harada

Image : Nintendo / Nintendo Life

Mettre à jour [Thu 12th Aug, 2021 05:45 BST]: Suite à notre histoire originale, Harada a maintenant confirmé que Sakurai apparaîtra sur sa chaîne YouTube Harada’s Bar – dans une “discussion spéciale”. Harada la taquine comme l’une des vidéos les plus excitantes à ce jour…

Histoire originale [Sun 8th Aug, 2021 08:00 BST]: Tekken Le directeur et propriétaire du bar, Katsuhiro Harada, a récemment mis en ligne une vidéo sur sa chaîne de talk-show YouTube “Harada’s Bar” sur les personnes qu’il aimerait visiter dans son bar.

L’un de ses meilleurs choix est Super Smash Bros. Ultimate réalisateur Masahiro Sakurai – surtout maintenant que Kazuya de Tekken a rejoint la liste du jeu en tant que personnage DLC. Malheureusement, Harada pense toujours que c’est un peu une chimère, car Sakurai a tendance à s’en tenir à des émissions plus officielles.

“Avoir Sakurai-san ici serait le meilleur à cause de la [Kazuya] annonce. Mais fondamentalement, il ne se présente pas dans des programmes comme celui-ci.”

Sakurai a fait une apparition dans une émission de variétés, qui était apparemment le seul “programme décontracté” sur lequel il est apparu.

Il est également difficile de faire de telles apparitions selon les personnes. Harada comprend également dans le cas de Sakurai à quel point il est probablement occupé en ce moment.

« En ce sens, Sakurai-san a beaucoup de liens. Parce qu’il crée des choses entre ces liens. [Smash] doit être vraiment dur. Je me suis impliqué et je l’ai ressenti. C’est une collection de… ayants droit. Il contient de nombreux droits non seulement pour Nintendo mais également pour de nombreuses entreprises de l’industrie du jeu. Ça doit être dur. Il est au milieu de toutes ces choses donc ça doit être dur pour lui.”