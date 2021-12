Le réalisateur de Sonic 2 explique pourquoi Casting Tails était une évidence

Avec la sortie de la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2, les fans ont enfin été correctement présentés à la version grand écran de Mile « Tails » Prower. L’ami renard à deux rats de Sonic est officiellement arrivé et les deux vont avoir toutes sortes de problèmes lorsque le film sortira en salles le 8 avril.

L’une des plus grandes surprises de ces dernières semaines a été l’annonce que Colleen O’Shaughnessey, qui interprète Tails dans les jeux vidéo, reprendrait son rôle dans le film. Étant donné que Sonic est exprimé par Ben Schwartz et Knuckles, qui fera également ses débuts dans le nouveau film, est exprimé par Idris Elba, il semblait que quelqu’un savait qu’il pourrait certainement être en route.

Ce n’est pas le cas, cependant. S’adressant à GameSpot, le réalisateur Jeff Fowler a expliqué son très bon raisonnement pour ramener O’Shaughnessey pour le personnage. « Entendre sa voix sortir de notre version cinématographique de Tails, je veux dire, c’était juste comme un ajustement incroyable », a-t-il déclaré. « J’avais l’impression que les fans ressentaient la même chose, il y avait un tel enthousiasme et un tel soutien pour cette révélation. »

Bien sûr, comme l’a expliqué Fowler, il y a aussi le fait que « Colleen connaît ce personnage de fond en comble. C’est une comédienne de doublage incroyablement talentueuse. »

Alors que Tails semblera assez familier dans le film, le personnage aura un peu plus de profondeur que ce à quoi vous pourriez être habitué. Ce personnage et Knuckles sont facilement divertissants et intéressants à regarder, mais Fowler et son équipe voulaient s’assurer qu’ils signifiaient réellement quelque chose pour l’histoire racontée.

« Nous avons travaillé très dur pour nous assurer que ces personnages ont leurs propres arcs, leurs propres trajectoires émotionnelles, et pour nous assurer que tout fonctionne ensemble », a-t-il expliqué. « Nous ne faisons pas venir ces personnages uniquement parce que nous savons que les fans les aiment et parce que nous les aimons, mais parce que cela a du sens pour l’histoire et c’est un moyen de faire avancer les choses d’une manière vraiment formidable. »

À cette fin, j’espère que nous en apprendrons encore plus sur la vie de Sonic avant de venir sur Terre et sur la façon dont Knuckles et Tails pourraient s’y rattacher.

Sonic the Hedgehog 2 est en salles le 8 avril.