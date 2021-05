Le réalisateur de ‘Spiral’ Darren Bousman parle de Chris Rock, des pièges Gory ‘Saw’ et plus

Le réalisateur Spiral Darren Bousman se joint à la série pour discuter de la collaboration avec Chris Rock, Samuel L.Jackson et Max Minghella sur cette nouvelle version de la franchise Saw. Nous discutons de la façon dont ils conçoivent les différents pièges de la série de films, il partage une histoire à couper le souffle sur le travail qui a permis de créer le tristement célèbre ensemble de seringues de Saw II et plus encore. Restez à l’écoute de la chaîne YouTube de ReelBlend pour une conversation supplémentaire de spoiler de notre interview avec Darren qui n’est pas incluse dans cet épisode. Cela inclut Darren qui nous montre sa collection d’accessoires et de prothèses Saw de toutes les années de travail sur la franchise. C’est incroyable.

Également dans l’émission de cette semaine, nous passons en revue l’Armée des morts de Zack Snyder, nous discutons de la controverse entourant les Golden Globes et de leur rétablissement, les bandes-annonces de Venom 2 et The Green Knight.

BlendGame de cette semaine se concentre sur la filmographie d'Angelina Jolie. La semaine prochaine, nous célébrons les films de l'un de nos favoris, Zack Snyder.