Le réalisateur de Super Smash Bros. Ultimate admet qu’il pourrait faire une nouvelle suite

Super Smash Bros. Ultimate – pas le combat final ? (photo : Nintendo)

Avec la dernière tranche de DLC maintenant publiée, le directeur de Super Smash Bros. Ultimate a refusé d’exclure de travailler sur un nouveau jeu.

Faire Super Smash Bros. Ultimate a presque tué le réalisateur Masahiro Sakurai, étant donné qu’il s’est déjà mis au travail avec une perfusion intraveineuse et a ensuite prétendu avoir abandonné les nuits tardives en… s’assurant qu’il quittait le travail au moins à 22 heures.

En tant que tel, personne ne lui en voulait quand il a dit qu’Ultimate serait la dernière entrée de la série, notamment parce qu’il était impossible d’imaginer comment il pourrait jamais être dépassé.

De toute évidence, il y aurait toujours un nouveau jeu, ou du moins quelque chose de similaire, juste sans Sakurai. Mais maintenant, l’homme lui-même a donné le premier indice qu’il pourrait également revenir.

« Je ne pense pas à une suite », a déclaré Sakurai dans sa dernière chronique Famitsu, traduite par VGC. « Mais je ne peux pas dire que c’est définitivement le dernier Smash Bros. »

« Je dois réfléchir à la possibilité de sortir un autre jeu Smash Bros. au risque de décevoir les utilisateurs. »

En supposant qu’un nouveau Smash Bros. serait sur le successeur du Switch, faisant simplement correspondre la même quantité de contenu sur une console plus puissante, dont les graphismes prendraient plus de temps et d’efforts à faire, serait très difficile – sans parler de toutes les licences qui devrait être sécurisé pour obtenir les mêmes personnages tiers.

C’est pourquoi Sakurai est toujours catégorique sur le fait qu’un nouveau Smash Bros. ne pourrait jamais être aussi gros que le jeu actuel, mais cela ne signifie pas que la série ne pourrait pas être réduite d’une manière ou d’une autre ou transformée en quelque chose de légèrement différent.

« Je ne vois aucun moyen de produire Smash Bros. sans moi », a déclaré Sakurai. « Pour être honnête, j’aimerais le laisser à quelqu’un d’autre, et j’ai en fait essayé, mais cela n’a pas fonctionné. »

« Si nous voulons continuer la série, Nintendo et moi devons discuter et réfléchir sérieusement à la façon d’en faire un succès. »

Cela rend un nouveau jeu beaucoup plus probable que ce à quoi vous vous attendriez d’après certains de ses autres commentaires récents, mais il faudra probablement plusieurs années avant que vous n’entendiez quelque chose de plus concret.

