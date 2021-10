Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

The Green Knight est maintenant disponible en vidéo domestique, et les versions 4K, Blu-ray et DVD comportent un segment en coulisses dans lequel le réalisateur David Lowery parle d’adopter une approche « moins vertueuse » pour Gauvain, le personnage joué par Dev Patel. Le chevalier vert est adapté d’un poème du XIVe siècle intitulé Sir Gauvain et le chevalier vert. Il met en vedette Dev Patel dans le rôle de Gauvain, l’un des neveux du roi Arthur, qui se retrouve face à face dans un « jeu » avec le légendaire chevalier vert.

Après avoir vaincu le chevalier vert avec un coup d’Excalibur, Gauvain se voit accorder « un an » jusqu’à ce qu’il doive permettre au chevalier vert de faire de même avec sa hache. Finalement, Gauvain se lance dans un grand voyage qui mettra son courage et sa volonté à l’épreuve, tandis qu’il se dirige lentement vers la chapelle forestière du chevalier vert. Parlant du personnage littéraire légendaire, Lowery a expliqué: « Traditionnellement, Gauvain était l’un des chevaliers les plus vertueux de la table ronde d’Arthur. » Il a ajouté: « Vous pouvez trouver différentes interprétations de Gauvain, mais je voulais en choisir une qui était un peu moins vertueuse, un peu moins noble, donc il avait quelque part où aller en tant que personnage. »

Lowery a ensuite parlé de Patel, louant la star et expliquant pourquoi il correspondait parfaitement au rôle. « C’est un gentleman tellement affable. C’est une personne tellement gentille et sympathique », a déclaré Lowrey à propos de l’acteur. « Je savais que s’il jouait ce personnage, nous pouvions le pousser dans n’importe quelle direction, nous pouvions lui faire endurer n’importe quoi et le public resterait en phase avec son parcours. »

En plus de ses commentaires sur Patel, Lowery a également partagé un aperçu de son approche pour recréer le cadre emblématique de l’histoire. « Nous voulions vraiment que Camelot se sente reconnaissable », a-t-il expliqué. « Nous voulions que l’iconographie de cette cour soit immédiatement reconnaissable. Bien sûr, avoir une table ronde y contribue grandement. »

En plus de Patel, le film met également en vedette Sean Harris (Mission: Impossible – Rogue Nation) dans le rôle du roi Arthur et Ralph Ineson (La sorcière) dans le rôle du chevalier vert. Les autres stars du film incluent Alicia Vikander – dans deux rôles comme Essel et la Dame – et Sarita Choudhury, ainsi que Barry Keoghan, Erin Kellyman, Kate Dickie et Joel Edgerton. Notamment, Edgerton a précédemment dépeint Gauvain dans le film d’action historique d’Antoine Fuqua en 2006, King Arthur, aux côtés de Clive Owen, Ioan Gruffudd et Keira Knightley.