Le réalisateur de « The Harder They Fall », Jeymes Samuel, parle de sa collaboration avec Jay-Z sur un film western (exclusif)

The Harder They Fall est sorti sur Netflix cette semaine et raconte une histoire fictive sur de vrais cow-boys et hors-la-loi noirs des années 1800. Le film est réalisé par Jeymes Samuel qui a également écrit le scénario et est l’un des producteurs. Un autre producteur de The Harder They Fall est la légende du hip-hop Jay-Z qui a déjà travaillé avec Samuel sur un court métrage. PopCulture.com a récemment rencontré Samuel qui a parlé de travailler avec Jay-Z sur The Harder They Fall.

« Collaborer avec Jay est comme une pause », a déclaré Samuel à PopCulture. « Il n’y a aucun domaine, artistiquement, où je vais, où je m’aventure, où il ne maîtrise pas déjà intensément et intimement. « Ce mec parle tous les langages artistiques que vous pouvez imaginer. Film, musique, art, tout. Donc collaborer avec Jay était super amusant et vraiment génial, dans la façon dont il vous racontait les choses en termes d’histoire. Je suis peut-être coincé sur un storyboard particulier, j’aurai le gars qui ne voudra pas tirer sur quelqu’un dans le dos, mais pourquoi ne veut-il pas tirer sur ce gars dans le dos ? Pourquoi le savoure-t-il ? Pourquoi a-t-il savouré ce moment ? Pourquoi le méchant ne tue-t-il jamais Bond quand il l’a, immédiatement. »

Samuel a poursuivi: « Et Jay ferait quelque chose comme: » Écoutez, il a besoin d’une ligne. Vous ne pouvez pas le faire juste parce que. D’accord, à Brooklyn … » Et il m’a raconté cette histoire à propos d’un gars qui roulait sur lui, et puis le gars a dessiné dans l’instant, dans les vrais, et puis… Une histoire vraie, des histoires documentées de quelqu’un qui lui a tiré dessus à trois reprises à bout portant et qui a disparu. Il n’a dégainé aucune arme. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un film, a dégainé le pistolet… Dans la ligne de mire, tu tombes… Il me parlait de toutes ces choses réelles qui parfois me donnaient le fonctionnement psychologique du tireur dans ce conte particulier. C’est génial, la façon dont il vibre dans le bloc d’histoire fonctionne et tout, et nous le baladons d’avant en arrière. «

The Harder They Fall a reçu de bonnes critiques, obtenant un score de 88% sur Rotten Tomatoes. Le film met en vedette Jonathan Majors, Idris Elba, Zavie Beetz, Regina King, Delroy Lindo, Edi Gathegi et Deon Cole. C’est le premier long métrage de Samuel et il est enthousiaste à l’idée de raconter une histoire qui n’a jamais été racontée auparavant.

« Bill Pickett, Rufus Buck, tous les super-héros noirs du Far West que nous ne voyons jamais représentés à l’écran, tous en un seul endroit et une seule fois, se pavanant. Femmes, Regina King, alias Trudy Smith, ‘Où est ton patron ?’ Mon patron ? Visiblement, vous ne me connaissez pas. Trés exité. »