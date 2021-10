The Harder They Fall est récemment sorti dans des salles limitées, mais sera présenté en première sur Netflix le 3 novembre. Bien qu’il s’agisse du premier long métrage du réalisateur Jeymes Samuel, qui s’appelle également The Bullitts car il est également auteur-compositeur-interprète, le cinéaste en herbe est ravi que le public se branche sur ses débuts. En promotion du film la semaine prochaine, PopCulture.com a rencontré Samuel, qui a révélé les plus gros obstacles lors de la réalisation de The Harder They Fall.

« Le plus gros défi était que je devais porter un masque, je devais porter des lunettes de protection et je devais toujours me tenir à six pieds des acteurs », a déclaré Samuel à PopCulture. « C’est fou. Je suis quelqu’un d’excitable. J’ai une énergie folle. C’est comme ça que j’ai obtenu le feu vert pour le film. Je me dis : ‘C’est ce que tu dois faire.’ Mais tout d’un coup, c’est presque comme si vous deviez vous déplacer comme un astronaute en uniforme d’astronaute. C’était le plus gros défi pour moi, juste m’habituer à ces paramètres définis par cette maladie mortelle dans le monde, je devais en prendre note. «

The Harder They Fall met en vedette Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Edi Gathegi et Deon Cole. Majors incarne un cow-boy nommé Nat Love qui cherche à se venger de Rufu Buck (Elba) alors qu’il tuait ses parents quand il était jeune. Nat rassemble son gang pour affronter Black et son équipage dans une bataille épique. The Harder They Fall est un film que Samuel souhaite réaliser depuis qu’il a réalisé le court-métrage occidental de 2012 They Die by Dawn.

« Le but était simplement de faire savoir aux gens que ce média existait à cette époque », a déclaré Samuel. « Je me suis autofinancé, je ne l’ai pas sorti commercialement. Je voulais juste faire savoir aux gens qu’il y avait des gens de couleur qui existaient dans le Far West. Et je jouerais avec ça factuellement, mais mon espoir était de faire un jour des fonctionnalités où je pouvais explorer ces thèmes et ces tropes. Élargir la portée qui nous a été donnée, juste en grandissant, sur le Far West et les représentations des personnes de couleur pendant cette période. «

Dans l’ensemble, Samuel a aimé réaliser son premier long métrage malgré l’avoir fait pendant la pandémie de COVID-19. « Je veux dire, c’était incroyable, étant mon premier film », a déclaré Samuel. « C’était fou, mais c’était génial. Quand je regarde le film, je me dis ‘Wow, comment avons-nous fait ça pendant une pandémie?’ Mais pour moi, c’est mon premier long métrage, je pense, m’a préparé et m’a permis de prendre toutes les frayeurs parce que je ne l’avais jamais fait auparavant. »