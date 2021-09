Le réalisateur de The Last Of Us révèle la première image de la série HBO ⋆ .

Les adaptations de jeux vidéo sont toujours considérées comme des propositions relativement risquées étant donné l’incohérence persistante du genre au cinéma et à la télévision, mais cela n’a pas empêché HBO de parier gros sur l’arrivée du favori de la console classique. Le dernier d’entre nous vivre.

Il avait déjà été révélé avant le début du tournage qu’il s’agirait de l’une des plus grandes productions jamais réalisées au Canada, les estimations les plus récentes indiquant que la première saison en dix épisodes pourrait finir par coûter plus de 100 millions de dollars, l’homme Pedro Pascal remportant la somme princière de 6 millions de dollars pour ses efforts.

Le tournage a commencé en juillet et ne se terminera qu’en juin de l’année prochaine, donc The Last of Us est épique dans tous les sens du terme. Le créateur Neil Druckmann, qui dirigera également une poignée d’épisodes, a révélé la première image de la série via son compte Twitter, et vous pouvez la consulter ci-dessous.





Comme les fans le savent, Le dernier d’entre nous se déroule dans une friche post-apocalyptique décimée par une épidémie virale, avec Joel tourmenté de Pascal embauché pour faire sortir Ellie de Bella Ramsey d’une zone de quarantaine, les forçant à parcourir le pays et à faire face à un certain nombre de menaces mortelles et dangereuses.

C’est un concept plus que capable d’attirer un public qui ne sait peut-être même pas qu’il s’agit d’un projet inspiré du jeu vidéo, mais en regardant le calendrier, le produit fini pourrait même ne pas arriver sur nos écrans avant 2023.